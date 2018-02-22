Engelli ailelerine seminer

Medical Park Ordu Hastanesi, Giresun Özel Eğitim Okulunda eğitim gören zihinsel engelli çocukların ailelerine “Engelli Çocuklarda Sağlıklı Beslenme” konulu seminer düzenledi.
Giresun Özel Eğitim Okulunun eğitim ve toplantı salonunda gerçekleştirilen seminere Giresun Özel Eğitim Okulunda görev yapan öğretmenler, hemşireler ve eğitim gören öğrencilerin velileri ile birlikte yaklaşık 60 kişi katıldı.
Ordu Medical Park Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Melisa Karataş konuşmasında, “Zihinsel engelli çocukların sağlıklı beslenme ile yaşam kaliteleri yüzde 70-80 oranında artmaktadır. Otizm, PKU gibi hastalıkları olan çocuklarda ise beslenme düzeni ve tekniği daha da önemlidir. Bu çocukların beslenmeleri ayrıcalıklı ve özel olmalıdır. Hiperaktivite ve algılama bozukluğu gibi sorunlar yeterli ve dengeli beslenme yöntemleriyle düzeltilebilmektedir. Yemek seçme alışkanlığı, aşırı yemek ya da iştahsızlık, ishal veya kabızlık sorunlarının tamamı hatalı beslenme yöntemleri yüzünden gerçekleşmektedir” dedi.
Seminer sonunda söz alan Giresun Özel Eğitim Okulu Rehber Öğretmeni Ahmet Cemre Gemicioğlu, bu gibi eğitimlerin engelli bireylerin ailelerini motive ettiğini, yanlış uygulamaların önüne geçtiğini ve çocuklara daha duyarlı ve doğru yaklaşmalarını sağladığını vurguladı.
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