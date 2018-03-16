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Engelli kadınlarda üreme sağlığı eğitimi

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.03.2018 18:09 | Son Güncelleme

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı SUAM, Altındağ Belediyesi ve Türkiye Özürlüler Eğitim ve Dayanışma Vakfı işbirliği ile ‘Engelli Kadınlarda Üreme Sağlığı ve onların genel sağlıklarını geliştirmek’’ amacıyla eğitim semineri verildi.Hastane Başhekimi Prof.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı SUAM, Altındağ Belediyesi ve Türkiye Özürlüler Eğitim ve Dayanışma Vakfı işbirliği ile ‘Engelli Kadınlarda Üreme Sağlığı ve onların genel sağlıklarını geliştirmek’’ amacıyla eğitim semineri verildi.
Hastane Başhekimi Prof. Dr. Yaprak Üstün’ün moderatörlüğünde düzenlenen eğitim seminerinde Hastane kadın doğum ve genetik uzmanları tarafından engelli vatandaşlarımızı üreme sağlığı konusunda bilgilendirmeye yönelik sunumlar yapıldığı seminer, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Yaprak Üstün’ün açılış ve selamlama konuşmasıyla başladı. Başhekim Prof. Dr. Yaprak Üstün, "Ülkemizde yaklaşık 5 milyon civarında engelli insan var ve bunların yarısından çoğu kadın. Her insan gelecekte bir engelli adayı iken böyle bir topluluğu göz ardı etmek mümkün değildir" dedi.
Engelliliğin bir hastalık olmadığının altını çizen Üstün, "Engellilik bir hastalık değildir ve gerçekte mevcut olan hizmetler engelli insanlara çoğunlukla ve kolayca uyarlanabilir. Dünya nüfusu içerisinde engelli Prevelansi artmaktadır. Engelliler arasında ise kadınlar çoğunluğu oluşturmaktadır. Engelli kadınlar ‘engelli’ ve ‘kadın’ olmanın güçlüklerini bir arada yaşamaktadırlar. Bunun yanında fiziksel sinirlilikler, ekonomik problemler, eğitim yetersizliği ve engellilere yönelik tutum ve davranışlardan dolayı da sağlıkları olumsuz etkilenmektedir. Biz sağlık çalışanları ise engelli kadınların özellikle üreme sağlığı sorunlarını görmezden gelemezdik. Bu seminerde; engellilik kavramı, nedenleri ve türleri. doğum öncesi nedenler, doğum sonrası nedenler ve diğer nedenler konu başlıkları altında engelli gurupların sınıflandırılması, fiziksel sınırlılıklar, ekonomik problemler, eğitim yetersizliği, engellilere yönelik tutum ve davranışlar, engelli kadınların en sık karşılaştığı üreme sağlığı sorunları, cinsellik, ebeveynlik, üreme siklusu ve aile planlaması gibi konularda eğitim verilmesi amaçlandı" diye konuştu.
Program, Başhekim Prof. Dr. Yaprak Üstün’ün emeği geçenlere teşekkür plaket takdimiyle son buldu. Programa Hastane Başhekimi Prof. Dr. Yaprak Üstün, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’nin eşi Saadet Tiryaki, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Ertuğrul Ünkoç, Dr. Murat Özmen, Türkiye Özürlüler Eğitim ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Saime Toptan, Anadolu Kadın Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zübeyde Ozanözü, Ankara Büyükşehir Belediyesi Psikolojik Danışmanlık ve Destek Eğitim Şube Müdürü Sevgi Karabulut, Aile Bakanlığı ÇEKOM adına Gülay Civelek, işaret dili tercümanı Canan Öztürk, Altındağ Kültür Müdürlüğü çalışanları, düzenleme kurulunda yer alan Op. Dr. Şule Özel, Op. Dr. Demet Kokanalı, Gönül Tozlu İmahan Türkeri, ve sunumlarıyla toplantıya katılan Doç. Dr. Özlem Uzunlar, Doç. Dr. Şebnem Özyer, Op. Dr. Könül Mürsel, Op. Dr. Hatice Çelik, Op. Dr. Burcu Kısa Karakaya, Uzm. Dr. Esra Çakar’ın yanı sıra çok sayıda engelli vatandaş katıldı.

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