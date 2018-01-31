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Epilepsi hakkında bilinmesi gerekenler

SAĞLIK HABERLERİ | 31.01.2018 17:14 | Son Güncelleme

Epilepsi hakkında neler biliyorsunuz? Doç. Dr. Adnan Ayvaz Epilepsi hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı.

Epilepsi hakkında bilinmesi gerekenler

Epilepsi hakkında bilinmesi gerekenleri Okan Üniversitesi Hastanesi Çocuk Nörolojisi Uzmanı Doç. Dr. Adnan Ayvaz anlattı:

Epilepside beynin tamamında veya bir bölgesindeki bir grup beyin hücresinde anormal olarak kısa ve ani başlayan aşırı biyo-elektriksel deşarjlar ortaya çıkar. Bu da nöbet ve havaleye neden olur.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Nöbetler beyinde kaynak aldıkları bölgedeki hücre gruplarına göre farklı belirtiler gösterebilir.

Kasılma olmayan nöbetler: Dalgınlık, sabit bakma, donakalma, bazen korku hissi.

Kasılma ile gelen nöbetler: Ani bilinç kaybı, yere düşme, kol ve bacaklarda sürekli kasılma, kasılı kalma, ağızdan körük gelme, altına kaçırma, dişlerde kenetlenme ve morarma. Bebeklerde nöbetler büyük çocuklardaki gibi belirgin olmayabilir. Sebepsiz ve sık ani sıçramalar, ağzın tek taraflı çekilmesi, ağız şapırdatma, sık göz kırpma, sabit bakmalar nöbet olabilir. Çocuğunuz yapmakta olduğu bir aktiviteyi kesintiye uğratıyor ve durgunlaşıyorsa, buna farkında olmadan yaptığı küçük el, kol, mimikler eşlik ediyorsa nöbet açısından incelenmeli.

SEBEPLERİ NELERDİR?

Epilepsi vakalarının yüzde 50-60’ında bir neden bulunamaz. Bu tip epilepsiler genellikle 15 yaşından önce başlar. Geri kalanlarında nedenler şunlar: Doğuştan metabolizma hastalıkları, gebelikte beyin gelişimi etkileyen olaylar (rahim içi enfeksiyonlar vb.), doğumda beynin oksijensiz kalması, kafa içi kanama, menenjit, kazalar, beyin tümörleri ve uzun süren ateşli havaleler.

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Epilepsi nöbetleri öncelikle anti-epileptik denen ilaçlarla tedavi edilir. İlaçlar nöbetleri baskılayarak tedavi eder. Hastanın durumuna ve hastalığın seyrine göre tedavi süresi 2-4 yıldır. Ömür boyu ilaç cevap vermeyen dirençli hastalarda VNS, epilepsi cerrahisi gibi diğer tedavi seçenekleri de kullanılır.

TAMAMEN İYİLEŞEBİLİR Mİ?

Çocuk hastaların büyük çoğunluğu ilaçlara iyi cevap verir ve nöbetler kontrol altına alınır. Tedaviye iyi yanıt veren, başka nörolojik problemi olmayan, en az 2 yıl nöbetsiz dönem geçiren çocuklarda iyileşme kabul edilir ve ilaçlar azaltılarak kesilebilir. Epilepsi ilaçlarının kontrolsüz bir şekilde ani kesilmesinin nöbetlerin tekrarlanmasına yol açacağını çocuk hastalarda yüzde 70-80 gibi yüksek bir oranda epilepsiden tamamen kurtulmak mümkündür.

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Anahtar Kelimeler:
epilepsi

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