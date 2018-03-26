"Epilepsi hastalığı hakkında bilinen birçok yanlış bilgi var"

İSTANBUL, (DHA) HAYATIN ilk 1 yılında her 100 bebekten 1'inde görülen epilepsi hastalığının 100'den fazla türe sahip bir hastalık olduğuna dikkat çeken Okan Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Okan Bölükbaşı, epilepsi hastalığında doğru bilinen yanlışlar konusunda önemli uyarılarda bulundu. "'EPİLEPSİSİ OLAN HASTALAR İYİLEŞMEZ, NÖBETLERİ ÖLENE DEK SÜRER' YANLIŞ BİLGİ" Epilepsi hastalığının iyileşmediği, nöbetlerinin ölene dek sürdüğüne dair inanışın yanlış olduğunu belirten Prof. Dr. Bölükbaşı, "Epilepsi hastalarının yüzde 60'ında nöbetler ilaçla kontrol altına alınır. Bazı hastaların epilepsi türleri yaş ile ilişkilidir. Delikanlılık çağında görülen rolandik epilepsi ilerleyen yıllarda kaybolur. Nöbetler çoğu hastada tedavi ile kontrol altına alınır. Epilepsiye Karşı Uluslararası Birlik (ILAE), epileptik bir kişi en az 10 yıldır nöbet geçirmiyor ve en az beş yıldır ilaç da kullanmıyorsa; iyileşmiş kabul eder" dedi. "'EPİLEPSİ VE NÖBET AYNI ŞEYDİR' BİLGİSİ YANLIŞTIR " Epilepsi ve nöbetin aynı şey olduğuna dair inanışın da yanlış olduğunu söyleyen Prof. Dr. Bölükbaşı, "Birbirleri ile oldukça ilişkilidirler ama, aynı şey değildirler. Nöbet, normal beyin işlevindeki kısa bozulmadır. Nöbeti olan herkes epileptik olmaz. Diyabetten, üremiye, kanserden yüksek ateşe dek neredeyse herşey nöbet yapabilir. Epilepsi ise, nöbetlere karşı duyarlılığın arttığı bir beyin hastalığıdır" dedi. Prof. Dr. Bölükbaşı ayrıca nöbetlerin ağrılı ve tehlikeli olduğu inanışının da yanlış olduğunu söyleyerek, "Nöbetler çoğu kişide ağrısızdır. Nadiren nöbet sırasında ağrı hissettiğini söyleyen hastalar görülebilir. Nöbetlerden kaynaklanan (çarpma, burkulma, ezilme, yanma gibi) ikincil ağrı nedenleri de olabilir. Nöbetler genel olarak tehlikesizdir" dedi.

"'NÖBET SIRASINDA KİŞİ DİLİNİ YUTABİLİR' İNANIŞI YANLIŞ Nöbet geçirenlerin dilini yutmasının mümkün olmadığını söyleyen Prof. Dr. Bölükbaşı, bunun mümkün olmadığını ve hastaların ağzının açılmaya çalışılmaması gerektiğini söyledi. Bölükbaşı, "Kişi yan tarafına yatırılarak ağızda biriken sıvıların solunum yoluna kaçması önlenmeye çalışılmalıdır" dedi. Bir diğer yanlışa da değinen Prof. Dr. Bölükbaşı, epilepsisi olan kişilerde gelişimsel bozukluklar ve ruhsal sıkıntılar da vardır inanışının yanlış olduğunu söyledi ve "Epilepsisi olanlarda otomatikman gelişimsel bozukluklar ve ruhsal sıkıntılar olmaz. Genelde epilepsi dışında tamamen normallerdir. Gelişimsel kusurları olanların bir kısmında ise, epilepsi de olabilir. Epileptiklerin bir kısmında depresyon da görülür. Bazen varsanılan da halusinasyon da olabilir" dedi. "'TÜRKİYE'DE EPİLEPSİ HASTALARININ ARAÇ KULLANMASI YASAKTIR' BİLGİSİ" Epilepsi hastalarının araç kullanmasının Türkiye'de kesinlikle yasak olduğunu söyleyen Prof. Dr. Bölükbaşı, bir diğer yanlış inanış olan epilepsisi olan kadınların çocuklarının yüzde 90'dan fazla oranda sağlıklı doğduğunu belirtti ve "Ancak sağlıklı bir anne adayının endişeleri gibi, epileptiklerin de düşünecek bir sürü şeyi vardır. Bir numaralı sorun antiepileptik ilaçlardır. Bazı antiepileptikler çocuğa zarar verebileceğinden, gebelikte kullanılabilecek güvenli ilaca geçmek gerekir. Yine de şunu belirtmeliyiz ki çocukta zararlı sonuçlara yol açan sadece bir antiepileptik var" dedi.