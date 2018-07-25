Epilepsi hastası oğlunun kullandığı ilacı bulamıyor

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da 3 çocuk annesi Sibel Tanrıkulu (28), epilepsi hastası oğlu Onur Ayral’ın (9) kullandığı ilacı yaklaşık 20 gündür eczanelerde bulamadığını belirterek, mağdur olduklarını söyledi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yaşayan ve eşi inşaat işçisi olan Sibel Tanrıkulu, ilk evliliğinden olan oğlu Onur Ayral, doğuştan epilepsi hastası olması nedeniyle tedaisinde kullandıkları ilacı yaklaşık 20 gündür eczanelerde bulamadığını söyledi. 9 yıldır oğlunun bu ilacı kullandığını, ancak son dönemde ilacın Samsun'da eczanede satılmadığını dile getiren Tanrıkulu, "Oğlum bu ilacı yaklaşık 20 gündür kullanamıyor. Şu anda bu ilacı hiçbir yerde bulamıyoruz. Oğlum sürekli nöbet geçiriyor. Ben yardım istiyorum. Oğlum bu ilaç olmadan düzelemiyor. Kullandığı başka ilaçlar da var ama o ilaç oğlumun ağrılarını kesiyordu, rahatlatıyordu. Doktoruna sorduğumuzda bu ilacı mutlaka kullanması gerekitğini söyledi. Çocuğumun nöbet geçirmesi, burnunun kanaması, ağzından kan gelmesi beni korkutuyor. Bu ilacın bir an önce bulunmasını istiyorum" diye konuştu.

'İLAÇ ŞU ANDA TÜRKİYE'DE YOK'

Söz konusu ilaçla ilgili bilgi veren 6'ncı Bölge Samsun Eczacı Odası Başkanı Onur Ferhat Karacan, "Bu ilaç piyasadan kaldırılmadı, sadece piyasada zor bulunan bir ilaçtır. Bu ilaç şu anda Türkiye'de yok. İlacın neden olmadığı firmasından öğrenilebilir. Bizim tahminimiz ilaç fiyatlarının Euro üzerinden alınması ve Euro'nun da yükselmesi nedeniyle olabileceğini düşünüyoruz. Ama daha farklı bir durum varsa onu ancak firmasından öğrenebiliriz. Bu ilaç çok zamandan beri olmayan bir ilaç değil. Bu ilaca alternatif olarak birebir aynısı yok. İlaç epilepsi ve migren tedavilerinde kullanılıyor. Yani hasta doktoruna gidecek, bu ilacı bulamadığını söyleyecek, doktorda eğer ilacın değiştirme imkanı varsa değiştirir ama illaki o ilaç kullanılacaksa o zaman sıkıntı oluşur" diye konuştu.

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