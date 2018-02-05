Epilepsi tedavi edilebilir bir hastalık

Nöroloji Uzmanı Dr. Osman Demir, kronik nörolojik hastalıklardan biri olan epilepsinin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu söyledi.

Epilepsinin, beyin hücrelerinin aşırı elektrik deşarjları ile ortaya çıkan, beynin elektriksel fonksiyonları bozuklukları nedeniyle tekrarlayan nöbetler ile karakterize bir nörolojik hastalık olduğunu belirten Samsun Büyük Anadolu Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Osman Demir, “Epilepsi en eski beyin hastalığıdır ve en sık rastlanan kronik nörolojik hastalıklardan biridir. Hayatın tüm yönlerini etkileyen yıkıcı sonuçlar doğurabilen bir hastalık olan epilepsi, nöbetlerinde hastalarda ciddi intihar riski, erken ölüm, sosyal dışlanma ve depresyona neden olabilmekte bu da yaşam kalitesini etkilemektedir. Nöbet tipi beynin hangi alanının etkilenmesine bağlıdır. Nöbet geçiren kişi davranış, bilinç, hareket, algı veya duyu değişikliği karşılaşabilir. Vakaların çoğunda, epileptik nöbetlerin nedeni olarak doğum sırasında veya doğumdan sonra beyin gelişiminde etkilenme, felç, kafa travması, enfeksiyonlar, tümör veya beyin hasarı gibi durumlar ve genetik durumlar karşımıza çıkabilir” dedi.