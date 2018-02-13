Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, Epilepsi Hasta ve Yakınları Derneği işbirliğinde Epilepsi ve Yaşam Semineri düzenlendi.

Dünya Epilepsi Günü’ne özel olarak yapılan ve Ahmet Erensoy Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte Tekirdağ Devlet Hastanesi Doktorları Nörolog Dr. Aslıhan Pehlivan ve Psikolog Funda Berke salonu dolduran vatandaşlara önemli bilgiler verdi.

Öte yandan Epilepsi ve Yaşam Semineri 5 yıl önce İstanbul merkezli olarak kurulan Epilepsi Hasta ve Yakınları Derneği dışında gerçekleştirilen ilk etkinlik oldu. Yaklaşık 2 saat süren programda epilepsinin tanımından nöbet anında yapılacaklar ve yapılamayacaklara, tedavi gerektiren durumlardan yaşam kalitesinin arttırılmasına birçok konu ele alınıp katılımcılarla paylaşıldı. Soru cevap ile hasta ve hasta yakınlarının da tüm sorularının detaylı olarak uzmanlar tarafından yanıtlandığı etkinlik oldukça verimli bir şekilde sona erdi.