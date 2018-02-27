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ERCP tedavisiyle aynı gün taburcu olun

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.02.2018 09:28 | Son Güncelleme

Gastroenteroloji Uz.

ERCP tedavisiyle aynı gün taburcu olun

Gastroenteroloji Uz. Dr. Murat Keskin, safra yolları ve pankreas hastalıklarının teşhis ve edavisinde kullanılan endoskopi yöntemi olan ERCP ile aynı gün taburcu olunabildiğini söyledi.
Medicana Bursa Hastanesi Gastroenteroloji Uz. Dr. Murat Keskin, “Bu yöntemde duodenoskop denilen ucunda ışıklı kamera sistemi bulunan özel bir endoskopi cihazı ile ağız yolundan girilerek yemek borusu, mide geçilir. On iki parmak bağırsağında safra kanalı ve pankreas kanalının ortak açıldığı papilla denilen yapı bulunur. Bu milimetrik delikten ince uçlu kateter denilen cihazlarla girilerek safra kanalına ve gerekirse pankreas kanalına kontrast madde (renkli madde) verilir. C kollu denilen ve X ışını kullanan cihaz ile görüntüleme sağlanır. Tanı konulduktan sonra gerekirse hastalığa yönelik bir takım tedaviler uygulanabilir. İşlem öncesi hastanın en az 6-8 saat aç olması yeterlidir. Hastaların işlemden önce doktora varsa hastalıkları hakkında ve özellikle kullandıkları kan sulandırıcı ilaçlar, daha önce alerjisi olduğu ilaçlar hakkında bilgi vermesi gerekir. İşlem öncesinde damar yolu açılır ve hastanın işlem sırasında uyuması ve ağrı duymaması (sedoanaljezi) sağlanır. İşlem ortalama 30-60 dakika sürer. Yüzde 90 başarı şansı olan işlem sonrasında herhangi bir yan etki olmazsa hasta aynı gün hastaneden taburcu olabilir” dedi.
ERCP sisteminin en sık safra yoluna düşen taşların çıkartılması için kullanıldığını belirten Keskin, “Bunun dışında safra yollarının ve pankreas kanalının iyi huylu veya kötü huylu hastalıklarının balon veya stent ile tedavisi, safra kesesi ameliyatları sonrası gelişen safra kaçaklarının tedavisi gibi durumlarda da kullanılabilir. ERCP’nin en sık komplikasyonu pankreatitdir. Pankreatitlerin çoğu hafif derecede olup nadiren ağır, hayatı tehdit eden pankreatit tablosu da gelişebilir. Bunun dışında daha nadiren safra kanalının on iki parmak bağırsağına açıldığı yerde kanama, barsak ve safra kanalı delinmesi gibi acil cerrahi müdahale gerektirecek ve hastanede uzun süre yatmaya sebep olacak durumlar gelişebilir. ERCP’ ye alternatif olarak bazı durumlarda perkutan transhepatik kolanjiografi (ciltten girilerek karaciğer içindeki ve dışındaki safra yollarını görüntüleyerek yapılan işlem) ve cerrahi yöntemler uygulanabilir. Ancak cerrrahi yöntemlerin bu bölgede uygulanması bazı zorluklar içerir ve ERCP’ ye göre daha uzun süre hastanede yatmak gerekir” şeklinde konuştu.

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