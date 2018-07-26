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Erdoğan'a ulaşan kas hastası Mustafa, iyileşiyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.07.2018 11:38 | Son Güncelleme

RİZE'de oturan Mustafa Semiz (19), dünyada nadir görülen ve tıpta 'Segawa-Distoni Sendromu' olarak adlandırılan vücut organlarının kasılması hastalığına yakalandı.

Aytekin KALENDER/RİZE (DHA)- RİZE'de oturan Mustafa Semiz (19), dünyada nadir görülen ve tıpta 'Segawa-Distoni Sendromu' olarak adlandırılan vücut organlarının kasılması hastalığına yakalandı. Geçirdiği 14 ameliyata rağmen sağlığına kavuşamayan Mustafa, Rize ziyareti sırasında ulaştığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde gittiği Ankara’da uygulanan tedavi ile iyileşmeye başladı. Bir dönem hastanelerden çıkamayan Mustafa, kendini iyi hisseder hissetmez resim sanatına yöneldi, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) gönüllüsü olarak hasta çocukların iyileşmesi için çalışmaya başladı.

Hamzabey Mahallesi’nde oturan Ayten ve Ali Kemal Semiz’in tek çocuğu Mustafa, 7 yıl önce mide ağrısı şikayeti ile Trabzon’da bir hastaneye gitti. Mide kasılması ile ameliyata alınan ve o tarihten sonra rahatsızlıkları artan Mustafa’ya dünyada nadir görülen ve tıpta 'Segawa-Distoni Sendorumu' olarak adlandırılan vücut organlarının kasılma hastalığı teşhisi konuldu. 14 kez ameliyat edilen ancak, hastalığına çare bulunmayan genç gittiği hastanelerde tedavi uygulanamadığı için evine geri dönmek zorunda kaldı. Geçen yıl Ağustos ayında memleketi Rize'ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendisine ulaşan Mustafa Semiz'i tedavi için Ankara’ya gönderdi. Erdoğan’ın doktorlarının yakından ilgilendiği Semiz uygulanan tedavi ile yürümeye ve eski sağlığına kavuşmaya başladı.

KENDİNİ SANATA VERDİ

Tedavisi süren ve bir dönem hastanelerden çıkamayan Mustafa, kendini iyi hisseder hissetmez resim sanatıyla ilgilenmeye başladı, LÖSEV gönüllüsü olarak hasta çocukların iyileşmesi için çaba harcamaya başladı. Üniversiteye de hazırlanan genç evde ders çalışıyor, resim çiziyor. Rize ziyaretleri sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen ve teşekkür eden Mustafa, çizdiği Erdoğan portresini hediye etti.

'EMİN ELLERDEYİM'

Durumunun çok ağır olduğu zamanlarda doktorların kendinden ümidi kestiğini ifade eden Mustafa, "Doktorlarım organlarımın işlevini bitirdiğini söylüyordu. Tam ümitsizliğe kapıldığım anda Cumhurbaşkanımızın Rize’ye geleceği haberini aldım. Kendisi ile görüştüm. Cumhurbaşkanımız orada beni kendi doktoruna yönlendirdi. Beni apar topar hastaneye kaldırdılar. İki gün yoğun bakımda yattıktan sonra beni helikopter ambulans ile Hacettepe’ye gönderdiler. Orada iki ay boyunca tedavi gördüm. İlaçlarım kesildi fizik tedavi rehabilitasyon gördüm. Tamamen düzeldiğim söylendi. Ama ben yine onların takibindeyim. 6 ay rahattım. Sonra tekrar ilaç tedavisini devam ettiriyorlar. Çok faydasını gördüm, emin ellerdeyim. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Sağlık ekibi benimle çok iyi ilgilendi" dedi.

'BİRİLERİNİ MUTLU ETMEYİ SEVİYORUM'

Tedavisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doktorlarının nezaretinde sürdüğünü anlatan Mustafa Semiz, hayata yeniden döndüğünü söyledi. Ders çalıştığını, evde resim yaptığını anlatan Mustafa, "Profesyonel eğitim aldığım resim sanatını hobi olarak yapıyorum. Deli gibi kitap okumayı, yazı yazmayı seviyorum. Hastalar için gönüllük çalışmalarına katılıyorum. Birilerini mutlu etmeyi seviyorum. Bana da birileri yardım etti, ben de mutlu oldum” dedi.

Eğitimine devam edebilmek için burs ihtiyacı olduğunu da dile getiren Semiz, bu konuda destek beklediğini sözlerine ekledi.

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“Gözlük seçimi burun yapısına göre olmalı”“Gözlük seçimi burun yapısına göre olmalı”
Erdoğan'a ulaşan kas hastası Mustafa, iyileşiyorErdoğan'a ulaşan kas hastası Mustafa, iyileşiyor
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