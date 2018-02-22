Ereksiyon sorununa Özel Ümit’te tedavi

Eskişehir Özel Ümit Hastanesi’nde üroloji bölümünde ESWT (Extracorporeal Shock Wave Therapy) tedavisi uygulanmaya başlandı. Penisinde sertleşme problemi yaşayan hastalar bu tedavi yöntemiyle sağlığına yenide kavuşuyor.

Üroloji Uzmanı Dr. İsmail Gül, Özel Ümit Hastanelerinde uygulanmaya başlanan ESWT cihazı hakkında bilgi verdi. Cihazın özellikleri ve hangi hastalığın tedavisinde uygulandığını anlatan Gül, “ESWT cihazı, Amerika’da FDI tarafından onaylanmış bir cihaz. Avrupa’da ise 1. basamak tedavide kullanılan bir cihaz olarak tavsiye edilmiştir. Bu cihaz, daha çok orta dereceli ereksiyon problemi olan hastalarda kullandığımız bir cihaz. Özellikle hafif ve orta dereceli ereksiyon problemi yaşayan hastalarda yüzde 80 oranında başarıya ulaşılan bir cihaz” diye konuştu.

Bu cihazın Türkiye’de çok yaygın olmadığını ifade eden Gül, “Türkiye’de pek çok ilde bu cihazla tedavi uygulaması yok. Cihazın bulunduğu şehirlerde ise ilgi çok fazla. Cihazı uygulamaya başladığımız henüz 1 ay olmasına karşın kısa sürede çok sayıda hasta bu konuda bize başvurdu. Bu cihazın Eskişehir’de varlığı duyulup bilindikçe talebin de artacağını düşünüyorum” dedi.

Önce teşhis, sonra tedavi

Uygulamasından söz eden Gül, şöyle konuştu: “Tedaviye başlamadan önce hastalara özel bir ultrason çektiriyoruz, bu tetkikler sonucunda yetmezlik bulgusu olanlara bu tedaviyi uyguluyoruz. Yani her gelen hastaya değil, şartları uygun olan ve test sonuçlarında ereksiyon problemi teşhisi konulan hastalara uyguluyoruz. En az haftada 2 kez olmak şartıyla 6 seans uygulama yapıyoruz. Orta dereceli olanlarda 9 seans, ileri dereceli hastalarda ise 12 seansa kadar çıkabiliyoruz.”