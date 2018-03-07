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Ergur’dan Yeşilay Haftası açıklaması

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.03.2018 11:04 | Son Güncelleme

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.

Ergur’dan Yeşilay Haftası açıklaması

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Göksel Altınışık Ergur, Dünyada her yıl tütün ve tütün ürünlerine bağlı 7 milyon ölüm vakasına rastlandığını söyledi.
PAÜ Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Göksel Altınışık Ergur, 1-7 Mart Yeşilay Haftası dolayısı ile yaptığı açıklamada sigaranın zararlarını açıkladı. Dünyada her yıl tütün ve tütün ürünlerine bağlı 7 milyon ölüm vakasına rastlandığını ifade eden Prof. Dr. Göksel Altınışık Ergur, araştırmalar göre ise sigara bağımlılığının ve sigaraya bağlı ölümlerin gelir, sosyoekonomik ve eğitim düzeyinin düşük olduğu koşullarda ve işsizlik oranlarının yüksek olduğu yerlerde daha fazla görüldüğünü kaydetti. Ergur, “Sigara, doğaya verdiği zararlar üzerinden de insan sağlığının baş düşmanlarındandır. Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubu’nun 9 Şubat Sigara Bırakma Günü açıklamasında belirtildiği gibi sürdürülebilir bir yaşam için temiz sağlıklı bir çevre ve iklim koşulları gereklidir. Sigara izmaritleri, orman yangınlarının önemli nedenlerindendir. Ormansızlaşma, iklim değişikliğinin sebeplerinden biridir. Sigara dumanı iç ve dış ortam hava kirliliğine katkıda bulunur” dedi.
Prof. Dr. Ergur, “Yeşilay Haftası aracılığıyla, kronik akciğer hastalıkları ve akciğer kanseri başta olmak üzere bütün organların kanserlerinin oluşmasında olumsuz etkisi olduğu gösterilmiş, kalp ve damar hastalıklarının başlıca etkeni olan tütün ve tütün ürünleri kullanımının engellenmesi için devlet, sivil toplum kuruluşları, sağlık hizmeti veren birimleri ve medya kuruluşlarının el ele vererek ısrarcı bir mücadele vermeleri anlamlı olacaktır. Yaşamdan hastalık ya da ölüm nedeniyle yitirilecek tek bir gün bile kabul edilemez. Koruyucu sağlık yaklaşımları tedavi edici amaçlı yaklaşımlardan daha etkili ve daha ucuzdur. Bu yolla toplumsal eşitsizliklerin ortadan kaldırılmasına da ek bir kaynak elde edilebilir.
Bütün bu nedenlerle hemen şimdi ve kararlılıkla ‘Elveda Sigara Merhaba Yaşam’ diyelim” şeklinde konuştu.

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