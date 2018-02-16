Erkeklerde cinsel estetik yaptırıyor

Üroloji Uzmanı Op.Dr.Cem Özlük, “Önce kadınlar, şimdi de erkekler giderek daha fazla cinsel estetik talep ediyor” dedi.

Cerrahi tekniklerdeki gelişmelerin cinsel bölgedeki gerek doğuştan olan gerekse sonradan gelişen estetik sorunların giderilmesine yardımcı olduğunu anlatan Üroloji Uzmanı Op.Dr.Cem Özlük, “Cinsel organlardaki estetik ve fonksiyonel problemler kişilerin karşı cinsle olan ilişkilerini olumsuz yönde etkiler. Bu nedenle bu bölgeye uygulanacak düzeltici girişimler önemlidir. Mutlu bir cinsel yaşam, evlilik kavramının devamı için en önemli unsurları arasındadır. Mutsuz bir cinsel yaşam kişilerin psikolojilerini de kötü yönde etkileyebilir. Bozulan psikoloji ile de ilişkiler çıkmaza girebilir.” dedi.

Üroloji Uzmanı Op.Dr.Cem Özlük sözlerine şöyle devam etti; “Erkekler için cinsel hayatı olumsuz etkileyen en ciddi ve olumsuz faktörlerin çözümü yolunda penis büyütme, çok önemli bir işlem olarak dikkatleri çekiyor. Özellikle ülkemiz genelinde penis boyutlarına bağlı olarak sıkıntı yaşayan erkeklerin rakamsal artışı ciddi anlamda dikkatleri çekiyor diyebiliriz. Peniste eğrilik de yine büyük bir sorundur. Bu noktada penis estetiği ön planda tutulması gereken en önemli başlıklardan birisidir. Penis boyutlarının olması gereken boyutlarının altında olması ve erkeğin cinsel hayatında birçok soruna neden olması nedeni ile büyütmeye yönelik gerçekleştirmiş olduğumuz bir yöntemdir. Penis büyütücü haplar, tamamen sağlıksız çözümlerdir. Bu operasyon, son derece sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilir” diye konuştu.