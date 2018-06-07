Erkeklere çok kötü haber! 50 yıl içinde...

Yapılan araştırmaya göre 1950 yılındaki sperm bankasından alınan örnekle bugünkü sperm örneği karşılaştırıldığında değişimler bu şekilde devam ederse 50 yıl içinde erkeklerin çoğu normal yollarla çocuk sahibi olamayacak.

50 yıl içinde erkeklerin çoğu normal yolla çocuk sahibi olamayabilir!

1 / 9 1950 yılında İngiltere'de sperm bankalarına bağış yapan erkeklerdeki sperm sayısı ile bugünkü arasında yarı yarıya fark olduğu belirtilerek, böyle devam ederse 50 yıl içinde erkeklerin çoğunun normal yollarla çocuk sahibi olamayacağı bildirildi.

2 / 9 Vehbi Koç Vakfı (VKV) Sağlık Kuruluşları Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü Başkanı Prof. Dr. Bülent Urman, son yıllarda doğal yollarla gebeliği önleyici sağlık sorunlarının arttığını söyledi.

3 / 9 AA'nın haberine göre; dünyada nüfusu yavaşlayan veya geriye giden pek çok ülke bulunduğuna dikkati çeken Urman, nüfusun sağlıklı şekilde artışını sağlamak, yeni doğan ile ölenlerin dengelenmesi için çocuk sayısının en az 2 olması gerektiğini vurguladı.

4 / 9 SPERM SAYISI 110 MİLYONDAN 50 MİLYONA İNDİ Dünyada erkeklerde sperm sayısının azaldığının altını çizen Urman, şunları kaydetti: "1950 yılında İngiltere'de sperm bankalarına bağış yapan erkeklerdeki sperm sayısı ile bugünkü arasında yarı yarıya fark var.

5 / 9 110 milyondan 50 milyona indi ama henüz gebelik olmayacak kadar düşmüş değil. Bu böyle devam ederse belki önümüzdeki 50 yıl içinde erkeklerin pek çoğu normal yollarla çocuk sahibi olamayacak düzeyde sperm problemi yaşayabilir.

6 / 9 15 milyonun altına indiği zaman çocuk sahibi olmakta zorlanıyor erkekler."

7 / 9 Urman, gebeliği engelleyebilecek ölçüde sperm azlığının günümüzde daha sık görülmeye başlandığına dikkati çekerek, "Bu durum pek çok faktöre bağlı gelişebiliyor.

8 / 9 Yediklerimiz, içtiklerimizdeki hormonlar, çevresel faktörler, kirleticiler... Hepsi sperm yapımını etkiliyor.