Erkeklerin en büyük kabusu: saç dökülmesi

Doktor Özgür Koldaş, günümüzde erkeklerin kadınlar kadar dış görünüme önem verdiğini belirterek, erkeklerin en büyük kabusunun ise saç dökülmesi olduğunu söyledi. Tunalı Polikliniği kurucusu Dr. Özgür Koldaş, saç dökülmesi ve çözümleri hakkında bilgiler verdi. “Saç dökülmesi yaşayan kişiler özellikle operasyonlar hakkında bizlerden bilgi alırken merak ettikleri nokta yazın sıcağı veya kışın soğuğunda mı operasyon olalım diye sorarak planlama yapmak istemektedirler” diyen Dr. Koldaş, "Bizim açımızdan yılın hangi ayı olursa olsun saç ekimleri yapılabilmektedir. Bu operasyonlarda gayet yüksek verim almaktayız ancak saç ekimi için en ideal zaman birçok meslektaşıma göre serin havaların yaşandığı mevsimler olarak görülmekte" dedi. Saç ekiminin her dönem yapıldığını ancak operasyon sonrası süreçte dikkat edilecek noktaların mevsimlere göre değiştiğini belirten Koldaş, sonbahar ve ilkbahar aylarının saç ekimi açısından en ideal dönem olduğunu belirtti. Dr. Koldaş, "Yaz aylarında saç ekimi yaptığımız hastalarımız mevsim normalleri üzerinde yaşanan aşırı sıcaklıklardan ötürü olumsuz durumlar yaşayabiliyorlar. Sıcaklarda terleme sonucu enfeksiyonlara sebep olan tahrişler oluşabilmekte. Bu gibi olumsuz durumların yaşanmaması için havaların serin olmasının operasyon sonrası açısından önemli olduğunu görüyoruz. Havaların serin olması doğal klima etkisi yaparak, terlemenin önüne geçiyor. Yaz aylarında işlem yaptığımız hastalara ise serin ortamda bulunmalarını öneriyoruz” diye konuştu.

“Birkaç günde günlük hayata dönülüyor”

Saç ekimine ilişkin olarak insanların aklında birçok soru işareti olduğunun altını çizen Özgür Koldaş, "Saç ekimi yaptırmak isteyen fakat kafasında soru işaretleri olan kişiler öncelikle merkezimize gelerek veya arayarak geniş bilgiler alabilirler. Biz örnek olarak saç ekimi yapacağımız kişilerde 2 günlük bir dinlenme sürecinin önemini belirtiyoruz. Ayrıca operasyon sonrası ne olursa olsun kendisi başta olmak üzere gelen ziyaretçilerin saç ekimi yapılan bölgelere dokunmaması gerekiyor. Saç ekiminin ardından hastamız 3 gün boyunca fiziksel aktiviteler, yani spor başta olmak üzere ani hareketlerden kaçınması gerekmektedir. Hastalarımız operasyondan 4-5 gün sonra işinin başına dönüp günlük hayatına devam edebilir” dedi.

“Merdiven altına dikkat”

Saç ekimlerinde çok büyük rant ve çok fazla talep olduğunu ifade eden Dr. Koldaş, “Bu nedenden dolayı ülkemizde uygun olmayan şartlarda, sıhhi olmayan, dolayısı ile yasal da olmayan ’merdiven altı’ diye isimlendirdiğimiz çok sayıda saç ekimi merkezi vardır. Saç ekimini düşünen kişilerin çok titiz ve dikkatli olmaları gerekmektedir. Sadece fiyat bilgisine bakarak, abartılı greft sayısına ve kural tanımaz reklamlara bakarak asla karar vermemeleri gerekir. Bu durum son derece yanıltıcıdır. Çünkü bu konuda suiistimal yaparak sosyal medya üzerinden yanıltıcı reklamlarla insanları kendilerine çekmeye çalışmaktadırlar. Sağlıksız ortamlarda saç ekimi yapıldığından bu operasyonlar geri dönüşü olmayan sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Hastaya yapılan anestezik ilaçlar çok fazla yapılabilir ve bu durum hayati risk oluşturabilir. Sterilizasyon olmadığı için hasta her türlü hastalığı kapabilir. Bu durum maddi kayıplara da yol açacaktır" şeklinde konuştu.