Uzmanlar uyardı: Erkeklerin ruhsal sağlığı üremeyi etkliyor

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen kısırlık ve depresyon arasındaki ilişki hakkında şu bilgileri verdi:

“Gebe kalmakta güçlük yaşaması kadınlar için üzücü ve moral bozucu bir durumken, genelde erkekler bu kadar etkilenmezler.

Tarih boyunca kısırlık tedavisi, kadın vücuduna odaklanmıştır. Ancak 18. yüzyıl sonlarından itibaren doktorlar bu durumun erkek kaynaklı da olabileceğini düşünmeye başladılar. Kısırlık tedavisinde tüp bebek yöntemi kullanılması 1970’li yıllarda başlar.

Giderek daha fazla kadın tüp bebek yoluyla gebe kalırken, bu konuda sorun yaşamaya devam eden pek çok çift de bazı ilaçlar kullanarak çözüm bulmaya çalışmaktadır. Bu ilaçlar erkekte ereksiyon sorunlarını ve erken boşalmayı önlemeye yönelik hormonal tedavilerdir.

RUHSAL SAĞLIĞIN ÜREME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ



Fakat tüm bu tedavilere rağmen, depresif ruh hali erkekler üzerinde çok fazla negatif etkiye sahiptir. Maalesef ancak son yıllarda bilim adamları mental ve ruhsal sağlığın üreme üzerindeki etkisine dikkat çekebilmişlerdir.