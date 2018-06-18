HABER

Uzmanlar uyardı: Erkeklerin ruhsal sağlığı üremeyi etkliyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.06.2018 10:52 | Son Güncelleme

Uzmanlar, erkeklerle kadınların ruhsal sağlığının üremeyi etkileyip etkilemediği üzerinde yapılan araştırmalar doğrultusunda açıklama yaptı. Erkeklerin depresyondayken sperm kalitesinin etkilendiğini söyleyen uzmanlar, üremenin etkilendiğini söylerken kadın depresyondayken gebelik şansının etkilenmediğini söyledi.

Uzmanlar uyardı: Erkeklerin ruhsal sağlığı üremeyi etkliyor

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen kısırlık ve depresyon arasındaki ilişki hakkında şu bilgileri verdi:

“Gebe kalmakta güçlük yaşaması kadınlar için üzücü ve moral bozucu bir durumken, genelde erkekler bu kadar etkilenmezler.

Tarih boyunca kısırlık tedavisi, kadın vücuduna odaklanmıştır. Ancak 18. yüzyıl sonlarından itibaren doktorlar bu durumun erkek kaynaklı da olabileceğini düşünmeye başladılar. Kısırlık tedavisinde tüp bebek yöntemi kullanılması 1970’li yıllarda başlar.

Giderek daha fazla kadın tüp bebek yoluyla gebe kalırken, bu konuda sorun yaşamaya devam eden pek çok çift de bazı ilaçlar kullanarak çözüm bulmaya çalışmaktadır. Bu ilaçlar erkekte ereksiyon sorunlarını ve erken boşalmayı önlemeye yönelik hormonal tedavilerdir.

RUHSAL SAĞLIĞIN ÜREME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Fakat tüm bu tedavilere rağmen, depresif ruh hali erkekler üzerinde çok fazla negatif etkiye sahiptir. Maalesef ancak son yıllarda bilim adamları mental ve ruhsal sağlığın üreme üzerindeki etkisine dikkat çekebilmişlerdir.

En son yapılan National Institutes of Health (NIH) araştırmasında bin 650 kadın ve bin 608 erkeğe ait datalar incelendi. Majör depresyon oranı kadınlarda yüzde 6, erkeklerde yüzde 2.2 olarak rapor edildi. Erkek depresyonunda, çiftin gebelik olasılığı yüzde 60 daha azaldı.

Yeni araştırma sayesinde mental ve fiziksel sağlığın beklenenden daha derin bir ilişki içinde olduğu ortaya çıkmıştır. Yani kısırlık tedavisi planlanırken, çiftlerin psikolojik değerlendirmesinin de yapılması özellikle erkek açısından önem taşımaktadır.”

PARTNERİşte tarihin en güçlü devletleri! Aralarından biri de Türkİşte tarihin en güçlü devletleri! Aralarından biri de Türk
Eğer geçmeyen öksürükten şikayet ediyorsanız siz de bronşektazi hastası olabilirsinizEğer geçmeyen öksürükten şikayet ediyorsanız siz de bronşektazi hastası olabilirsiniz
Ramazan bitti! Yeme alışkanlığına dikkatRamazan bitti! Yeme alışkanlığına dikkat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
erkek kadın ilişki kısırlık gebelik

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler: Muhafazakar seçmende sorgulama başladı

Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler: Muhafazakar seçmende sorgulama başladı

24 Haziran seçimine günler kala Saadet Partisi'nde deprem! Şırnak Milletvekili Adayı Zeki Begiş istifa etti!

24 Haziran seçimine günler kala Saadet Partisi'nde deprem! Şırnak Milletvekili Adayı Zeki Begiş istifa etti!

Aleyna Tilki klip çekiminde set çalışanlarına iftar yaptırmadığı iddialarına cevap verdi

Aleyna Tilki klip çekiminde set çalışanlarına iftar yaptırmadığı iddialarına cevap verdi

Sabri Sarıoğlu Kayserispor'a gidiyor!

Sabri Sarıoğlu Kayserispor'a gidiyor!

Demirtaş: Demokrasi ittifakı kurulmalı

Demirtaş: Demokrasi ittifakı kurulmalı

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Yazıklar olsun

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Yazıklar olsun

İlginizi Çekebilir

Ramazan sofrasında bu yiyecekleri bulundurmayın

Ramazan sofrasında bu yiyecekleri bulundurmayın

B12 eksikliği hangi hastalık habercisi?

B12 eksikliği hangi hastalık habercisi?

Erkeklere çok kötü haber! 50 yıl içinde...

Erkeklere çok kötü haber! 50 yıl içinde...

Eğer çorapla uyuyorsanız...

Eğer çorapla uyuyorsanız...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tatilde bel sağlığınızla ilgili sorun yaşamak istemiyorsanız bunlara dikkat edin

Tatilde bel sağlığınızla ilgili sorun yaşamak istemiyorsanız bunlara dikkat edin

Eğer geçmeyen öksürükten şikayet ediyorsanız siz de bronşektazi hastası olabilirsiniz

Eğer geçmeyen öksürükten şikayet ediyorsanız siz de bronşektazi hastası olabilirsiniz

Ramazan bitti! Yeme alışkanlığına dikkat

Ramazan bitti! Yeme alışkanlığına dikkat

Hafif ve sağlıklı 5 bayram tatlısı

Hafif ve sağlıklı 5 bayram tatlısı

Geçici iskemik ataklar, kalıcı inmeye sebep olabilir

Geçici iskemik ataklar, kalıcı inmeye sebep olabilir

Vajinismus: Cinsel ilişkiye girememe ve tedavi yöntemleri

Vajinismus: Cinsel ilişkiye girememe ve tedavi yöntemleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.