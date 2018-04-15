Erkeklerin yüzde 50’si bu sorunu yaşıyor

Plastik Rekontrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mesut Özcan, erkeklerin yüzde 50’sinde meme büyüme sorunu yaşandığını söyledi.

Yapısal olarak erkeğin vücudunda yeteri kadar kadınlık hormonunun olmaması sebebiyle erkek memesinin kadın memesinden farklı olduğunu ifade eden Plastik Rekontrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mesut Özcan, bazı durumlarda ise erkek memesinin kendiliğinden büyüme göstererek neredeyse kadın memesi şeklini aldığına dikkat çekti. Erkekte görülen meme büyümesinin halk arasında sık konuşulmayan ancak sık rastlanılan bir durum olduğunu belirten Prof. Dr. Mesut Özcan, “Bu durum erkeklerin yaklaşık yüzde 50’sinde belli düzeylerde görülmektedir. Büyük bir yüzdelik dilim içerisinde sebebi tam açıklanamayan jinekomasti vakaları olsa da araştırılması, sorgulanması gerekmektedir. Erkekte genellikle ergenlik döneminde 12-18 yaş grubunda görülen jinekomastinin nadiren gerilediği veya ortadan kalktığı durumlar vardır. Ancak, genellikle o büyümüş hali devam etmektedir. Erkekte meme büyümesi jinekomastinin bilinen sebepleri arasında, hormon bozuklukları, testesteron azlığı ile seyreden rahatsızlıklar ve bazı sendromlar, östrojen artışı yapabilen durumlar, testis tümörleri, böbrek üstü bezi tümörleri, tiroid bezi hastalıkları, bazı kanser türleri özellikle akciğer ve karaciğer, karaciğer sirozu, bazı ilaç ve maddelerin uzun süre kullanımı ve aşırı kilo alımı yer alır” dedi.

Jinekomasti şikayeti olan erkeklerin öncelikle genel dahiliye uzmanı veya endokrinoloji uzmanının kontrolünden geçerek zeminde oluşabilecek hastalıklar açısından detaylı bir tarama yaptırmasını tavsiye eden Özcan, “Klinik olarak meme büyümesi sebebine dair herhangi bir rahatsızlık bulgusu yoksa tek tedavi cerrahidir. Erken dönemde jinekomasti tanısı konmuşsa o kişinin olabildiğince erken ameliyat olması gereklidir. Hafif ve orta düzey seyreden jinekomastinin tedavisinde lazer liposuction ve cerrahiyi harmanlıyoruz. İleri jinekomastide operasyon şekli değişir ve kozmetik görünüm açısından başarı oranı düşer. Çünkü meme büyüdükçe memenin cildi genişler, fazla cilt dokusu da alınması gerektiğinden tedavide özel yöntemler kullanılır” diye ekledi.