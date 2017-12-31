Erkeklerin yüzde 73’ü banyoda ilişkiye girmek istiyor!

Trojan tarafından yapılan anketin sonuçlarına göre, erkekler bu tertemiz mekanda kirli işler çevirmek için can atıyor. Genellikle kadınların aklına hep mutfak fantezileri gelir ve erkeklerin mutfakta birlikte olmak için için çırpındığını düşünür. Fakat anketin sonuçları mutfaktan çıkarıp su altı dünyasına sürüklüyor.

Aslında erkeklerin bu tutkuları biraz anlaşılabilir bir durum. Her halükarda zaten duş alacağın için, neden iki iş birleştirilip tek bir seferde halledilmesin ki? Duşta seks yapanlar da bu tutkularından vazgeçme niyetinde değil. Duşta seks yapmış olan insanların yüzde 81’i bunu bir kez daha denemek istediklerini belirtiyorlar.

Ankette ayrıca, insanlara duşta seks yapmayı en çok hangi mevsimde tercih ettikleri de sorulmuş (Bilim sağ olsun, durduramıyoruz.). Sonuçlara göre, yüzda 56’sı duşta seks için en çok yaz aylarını sevdiklerini belirtiyorlar.

Son olarak, insanlara bu fantezilerini en çok hangi ünlü ile gerçekleştirmek istedikleri sorulmuş. Öne çıkan iki isim ise Channing Tatum ve Jennifer Lawrence.