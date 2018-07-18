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Erken kanser hücrelerinin tespitinde manyetik tel teknolojisi

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.07.2018 13:38 | Son Güncelleme

Erken kanser hücrelerinin tespitinde manyetik tel teknolojisi

Bilim insanları, kan dolaşımındaki kanser hücrelerini erken tespit etmek ve potansiyel olarak kaldırmak için manyetik tel kullandıkları yeni bir teknolojiyi denedi.

Russia Today'in internet sitesinde yer alan habere göre, ABD'nin Stanford Üniversitesinden araştırmacılar, manyetik tel teknolojisinin şimdiye kadar yalnızca domuzlar üzerinde kullanıldığını belirtti.

Yapılan karşılaştırmada ise günümüzde uygulanan standart kan testlerine oranla manyetik telin damarlardan 10 ila 80 kat fazla kanser hücresi topladığının tespit edildiği kaydedildi.

Bir parmak boyu uzunluğunda ve bir kağıt parçası kalınlığındaki telin nano taneciklerle manyetize olarak, kanserli hücrelere saldıran kan dolaşımındaki nano partikülleri çektiği ifade edildi.

Manyetik telin aynı zamanda doğru işaretleyicilerin mıknatıslanabilmesini ve tele yapışmasını da sağlayarak, kan yoluyla bulaşan herhangi bir hastalık için de uygulanabileceği bildirildi.

"Nature Biomedical Engineering" dergisinde yayımlanan çalışmanın lideri Sam Gambhir, "Bu dolaşımdaki tümör hücreleri o kadar azdır ki yalnızca rutin kan örneği aldığınızda, bu test tüpleri muhtemelen sirküle eden tek bir tümör hücresine denk gelmeyecektir." dedi.

Tellerin vasıtasıyla kan dolaşımına sızan mıknatıslanmış parçacıkların zehirli olup olmadığını fareler üzerinde test eden araştırmacılar, şimdiye kadar bununla ilgili hiçbir olumsuz veriyle karşılaşmadıklarını da belirtti.

Geliştirilen teknoloji, insanlar üzerinde denenebilmesi için Gıda ve İlaç İdaresi'ne sunulacak.

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Anahtar Kelimeler:
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