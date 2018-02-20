Denizli’de göğüs ağrısı rahatsızlığı ile hastaneye müracaat eden hasta, erken müdahale ile hayata tutundu.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesine şiddetli göğüs ağrısı şikayetiyle müracaat eden 41 yaşındaki Çetin Ünal, aort diseksiyonu tanısıyla tedaviye alındı. Prof. Dr. Bilgin Emrecan tarafından acil ameliyata alınan hasta, sağlığına kavuştu. Hastanın birkaç saat geç kalması ile hayatını kaybetme riskinin olduğunu belirten Prof. Dr. Bilgin Emrecan, "Hastanın genel durumu kötü şekilde acil ameliyata alındı. Hastamızda aort kapak ve yırtık olan aort bölgesi beyin damarlarının çıktığı bölgelerle beraber suni damarla ve yapay kalp kapakçığı ile değiştirildi. Kalbinin çevresinde kan birikimi ilerlemiş olduğundan birkaç saat daha gecikme olsa hayatını kaybedebilirdi. Hastamızın ameliyatı ve sonrası çok iyi seyretmesi üzerine ameliyattan sonraki ikinci gün servise çıkarıldı ve dokuzuncu günde de taburcu edildi. Bu hastalık kalp krizi gibi kendini gösteren ancak kalp krizinden çok daha tehlikeli ve genç hastaları da etkileyebilen bir hastalıktır. Aort damarının içeriden tabakalar halinde yırtılması sonucu oluşur ve damar duvarı içerideki kan basıncını taşıyamayacak duruma gelir. Organların beslenmesi bozularak organ yetmezliği veya aort damarında patlama gelişerek ölümle sonuçlanır. Saatlik ölüm riski yüzde 3’lere çıkan aort diseksiyonu müdahale edilmezse maalesef birkaç gün içinde ölümle sonuçlanmaktadır" dedi.

Prof. Dr. Emrecan hastalığın tanı konulur konulmaz cerrahi olarak müdahale edilmesi gereken acil bir tablo olduğunu, saatler hatta dakikaların bile önemli olduğundan hem tanı koymak hem de cerrahi olarak tedaviye almak için hızla tecrübeli bir merkeze yönlendirilmesi gerektiğini de belirtti.