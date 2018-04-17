Erken sünnet psikolojik travmayı önlüyor

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mahmut Aluç, bebeklerin doğduğunda sünnet edilmelerinin psikolojik travmayı önlediğini söyledi.

Medicana Sivas Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mahmut Aluç, son yıllarda yeni doğan sünnetlerinin arttığını belirterek erken sünnetle ilgili tartışmalara açıklık getirdi. Aluç, yeni doğan sünnetlerinin arttığını söyleyerek, "Yenidoğan sünneti yapılma sıklığı son yıllarda yurdumuzda gittikçe artmaktadır. Çoğunluğunun Müslüman olduğu ülkemizde sünnetin genellikle yapılma yaşı yenidoğan döneminden ziyade, çocukluk çağıdır. Bu durum nispeten yurdumuzda daha yeni bir işlem olan yenidoğan sünneti hakkında yetersiz bilgi donanımı nedeniyle yanlış, daha doğru bir tabirle, birbirinden çelişkili yorumlar yapılmasına yol açmaktadır" dedi.

Dünya sağlık örgütü onaylıyor

Dünya sağlık örgütünün 2.5 kilonun üzerinde dünyaya gelmiş bebeklerde sünnet işlemine onay verdiğini ifade eden Aluç, "Dünya Sağlık Örgütü, 2.5 kilonun üzerindeki, 12 saatini doldurmuş bebeklere yenidoğan sünnetinin yapılabileceğini bildirmektedir. Biz hastanemizde doğan bebeklerde ilk 24 saati doldurduktan sonra, tercihen ikinci veya üçüncü günlerini bekleyerek anne taburcu olmadan yenidoğan sünnetini gerçekleştiriyoruz. Eğer bebeğin muayenesinde inguinal herni, inmemiş testis, büyük boyutlara ulaşan hidrosel (su fıtığı) veya hipospadias (peygamber sünneti) gibi cerrahi işlem gerektirecek patolojiler varsa sünneti yapmayıp, ilgili patolojileri düzeltmek amacıyla yapılan cerrahi girişimlerle birlikte uyguluyoruz" şeklinde konuştu.