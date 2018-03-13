Erken teşhis edilmeyen glokom körlük nedeni

Acıbadem Kayseri Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Altan Göktaş, erken teşhis edilmeyen glokom hastalığının, geri dönüşü olmayan körlüğe neden olduğunu söyledi.

8-14 Mart tarihleri arasında kutlanan Dünya Glokom Haftasına dair açıklamalarda bulunan Acıbadem Kayseri Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Altan Göktaş, halk arasında ‘göz tansiyonu’ olarak bilinen glokomu 40 yaş üzerindeki bireylerin yaklaşık yüzde 2’sini etkileyen ve göz hastalıkları içerisinde önlenebilen körlükler sınıfında sinsi bir hastalık olarak tanımladı.

Körlük oluşmadan fark edilemiyor

Hastalığın sinsi olmasının nedeni, son evreye gelmeden ve hastalarda görme kaybı ortaya çıkmadan fark edilememesi olarak tanımlayan Doç. Dr. Göktaş, “Dolayısıyla glokom hastalarında yapılması gereken teşhisi erkenden koyup tedaviyi erken başlamak. Çünkü görme sinirlerinden harabiyet meydana geldiğinde maalesef geri dönüşümü olmuyor. Bir gözde daha az, bir gözde daha fazla etkilenme durumu olsa da hastaların çok büyük bir kısmında hastalık her iki gözde birden görülüyor” dedi.