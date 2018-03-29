Erken teşhis taramasında 8 kadına kanser teşhisi konuldu

Denizli’nin Sarayköy İlçesi’nde kansere karşı, erken teşhisin farkındalık oluşturulması için yürütülen proje kapsamında 8 kadına kanser teşhisi konuldu.

Sarayköy Belediyesi tarafından kanser hastalıklarına karşı yapılan tarama çalışmalarında ilçedeki kadınlar KETEM’e götürüldü. Sarayköy Belediyesi ve Sarayköy İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile yürütülen proje kapsamında 2014 yılından bu yana belediye tarafından bin 848 kadın Denizli KETEM’e götürüldü. Farkındalık oluşturulması ve kansere karşı savaşın önemli etkenlerinden biri olan erken teşhiste 2014 yıldan 2018 yılı şubat ayına kadar 40-69 yaş arası bin 634 kadına mammografi taraması yapıldı. 175 kadında meme kanseri şüphesi görülürken 3 kadında meme kanseri tespit edilerek cerrahi işlem yapıldı. 30-65 yaş arası 573 kadın rahim ağzı kanser taramasından geçti. 34 kadında virüs bulunurken 4 kadına ise rahim ağzı kanseri teşhisi kondu. Kadın ve erkek hastalar için yapılan kolon kanseri tetkiki Aile Hekimlerine devredildiği için sadece 2014 yılında 84 kişi taramadan geçti, bir kişi de kolon kanserine rastlandı.

Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, “Kanser, hayatımızı baştan aşağıya değiştiren kötü bir rahatsızlık maalesef. Ancak yapılan erken teşhislerle kanser rahatsızlığını yenen birçok vatandaşımızın olduğunu biliyoruz. Bizlerde kansere karşı erken teşhis farkındalığını yaratmak ve vatandaşlarımıza bu alışkanlığı sağlamak amacıyla İlçe Sağlık Müdürlüğümüz ile ortak proje yürütüyoruz. Belediyemiz tarafından ulaşımlarını sağlayarak vatandaşlarımızı KETEM’e götürüyoruz. Burada kanser taramaları yapılıyor. Şuana kadar ciddi bir rakam elde ettik. Vatandaşlarımıza erken teşhisi tanıtma yolunda payımızın olmasından mutluyum. Vatandaşlarımızın sağlığına, konforuna ve yaşamına güzel dokunuş yapan projelerimizle devam edeceğiz” dedi.

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk de KETEM’lerde yüzde 85 oranında erken evrede kanser teşhis edilebildiğini belirterek kanser de erken teşhisin hayat kurtarıcı olduğunun unutulmaması gerektiğini vurguladı. Öztürk, “Ülkemizde; Erkeklerde en sık görülen kanserler akciğer ve prostat kanseri iken, Kadınlarda en sık görülen meme kanseridir. Hem erkeklerde hem de kadınlarda kalın barsak (kolorektal) kanseri üçüncü en sık görülen kanser türüdür. Sağlıklı yaşam davranışları ile kanserden korunmak mümkün olabilmekte ve tarama programlarımız sayesinde erken teşhis konularak yaşam süreleri uzatılabilmektedir. Türkiye’de özellikle meme, rahim ağzı (serviks) ve kalın barsak kanserinin erken tanısı konusunda ulusal tarama programlarımız mevcuttur. Kanser tedavilerinde son 10 yıldaki gelişmelerle hastaların yaşam süresi ve kalitesi giderek artmakta, erken tanı ve tedavi ile kanserli hastalarda önemli oranda iyileşme mümkün olmaktadır. Bu yüzden erken tarama programlarının önemi büyüktür. Sarayköy İlçemizde de Belediyemiz ile birlikte yürüttüğümüz başarılı tarama programları ile erken evrede birçok kanser teşhis ettik. Bu anlamda sağlığa verdiği desteklerinden dolayı Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Necati Özbaş’a çok teşekkür ederim” diye konuştu.