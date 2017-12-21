HABER

Erken yaşta hipertansiyona dikkat!

SAĞLIK HABERLERİ | 21.12.2017 10:58 | Son Güncelleme 21 Aralık 2017

Hipertansiyon, yani kan basıncı yüksekliği genelde genetik ve 40'lı yaşlardan sonra ortaya çıkan bir hastalıktır.

Erken yaşta hipertansiyona dikkat!

Okan Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Arzu Yalçın, erken yaşta hipertansiyonun tehlikesi hakkında önemli bilgiler verdi.

40 yaş üstünde görülen hipertansiyon, 'esansiyel hipertansiyon' adını alır. Sebebi, damarlarda direnç artışı, kalbin artan damar direncine karşı yüksek basınçla verdiği yanıttır. Bir başka anlamda damar sertliği de denebilir. Bu hastalar ilaç tedavisi alırlar. Kilo fazlalığı varsa kilo verilmesi, dolayısıyla beslenmenin düzenlenip egzersiz yapılması da önemlidir.

Ancak bir grup hasta daha erken yaşlarda hipertansiyonla karşı karşıya kalabilir. Bu, önemsenmesi gereken bir durumdur. Mutlaka altında yatabilecek nedenler araştırılmalıdır. Sekonder hipertansiyon da denen bu durum için en sık rastlanan nedenler böbrek kökenli ve hormonsaldır. Böbreklerin enfeksiyonları, taşları, böbrek damar hastalıkları, böbrek üstü bezi hormonlarının anormal çalışması, tiroid bezi bozuklukları gibi pek çok sebep olabildiği gibi, çağımızın hastalığı olan metabolik sendrom sebepler arasındadır. Metabolik sendrom, şişmanlık, diyabet veya ona meyil yaratan sendromlar, ürik asit yüksekliği, trigliserid yüksekliği, HDL (iyi kolesterol) düşüklüğü, hipertansiyon gibi durumlardan en az 3'ünün bulunmasıdır. Gebelikte çıkan ve doğum sonrası süren hipertansiyonlar da kadınlarda görülmektedir.

DÜZENLİ İLAÇ KULLANIMI ŞART

Sekonder hipertansiyonda sebebe yönelik tedavi yapılır. Eğer yeterli olmazsa ilaç tedavisine başlanır. İlaçlar genelde ömür boyu kullanılır. İlaçların düzensiz kullanımı, tansiyonun ani yükselmesi, hatta beyin kanamasına dahi yol açabilecek ciddi komplikasyonlara yol açar. Uzun vadede böbrek, göz gibi organların bozulması söz konusu olur. Kalp yetmezliği, ritim bozuklukları, kalp krizini kolaylaştırma gibi sonuçlar ortaya çıkar.

Sağlıklı beslenme ve egzersiz, sebep her ne olursa olsun tedavinin vazgeçilmez bir parçasıdır.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hipertansiyon kan basıncı

En Çok Okunan Haberler

Hayta İsmail'den olay sözler: '30 yaşında olsaydı almazdım, göğüsleri sarkmış olurdu'

Hayta İsmail'den olay sözler: '30 yaşında olsaydı almazdım, göğüsleri sarkmış olurdu'

Fox TV'de flaş gelişme...4 program bitiyor!

Fox TV'de flaş gelişme...4 program bitiyor!

Son seçim anketi açıklandı: Bu Pazar seçim olsaydı... İşte oy oranları

Son seçim anketi açıklandı: Bu Pazar seçim olsaydı... İşte oy oranları

Erdoğan'ı korkuttu! Sahneye bir anda atladı ve...

Erdoğan'ı korkuttu! Sahneye bir anda atladı ve...

Eşini yatak odasında başkasıyla basmıştı! Alkışlarla uğurlandı

Eşini yatak odasında başkasıyla basmıştı! Alkışlarla uğurlandı

Meral Akşener'den iç savaş uyarısı!

Meral Akşener'den iç savaş uyarısı!

İlginizi Çekebilir

Kadınlar sekste sert mi sever?

Kadınlar sekste sert mi sever?

Varikosel çok erken ya da çok geç yaşlarda aniden başlar

Varikosel çok erken ya da çok geç yaşlarda aniden başlar

Korkunç olayın ardından Karatay'dan flaş uyarı

Korkunç olayın ardından Karatay'dan flaş uyarı

Penisinizde niçin kemik bulunmadığını düşündünüz mü hiç?

Penisinizde niçin kemik bulunmadığını düşündünüz mü hiç?

Prezervatif kullanmamak için tek geçerli neden

Prezervatif kullanmamak için tek geçerli neden

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Canan Karatay: Modern anneler egoist, şımarık!

Canan Karatay: Modern anneler egoist, şımarık!

Estetikli mi değil mi? 5 adımda meseleyi çözün

Estetikli mi değil mi? 5 adımda meseleyi çözün

İbrahim Saraçoğlu, fazla tatlı tüketimine dikkat çekti

İbrahim Saraçoğlu, fazla tatlı tüketimine dikkat çekti

Bilgisayara bakma sendromu nedir?

Bilgisayara bakma sendromu nedir?

Nefes yoluna kaçan cisimler nasıl çıkarılır?

Nefes yoluna kaçan cisimler nasıl çıkarılır?

Vertigo ile başa çıkmak mümkün!

Vertigo ile başa çıkmak mümkün!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.