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ERÜ Hastanelerinde ‘Pulmoner Rehabilitasyon Haftası’ etkinliği düzenlendi

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.03.2018 13:45 | Son Güncelleme

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı ile Türk Toraks Derneği Kayseri Şubesi tarafından ‘Pulmoner Rehabilitasyon Haftası’ etkinliği düzenlendi.ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Göğüs Hastalıkları Polikliniği’nde düzenlenen etkinlikte, hastalara solunum egzersizi yaptırıldı.Etkinlik hakkında bilgiler veren Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof.

ERÜ Hastanelerinde ‘Pulmoner Rehabilitasyon Haftası’ etkinliği düzenlendi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı ile Türk Toraks Derneği Kayseri Şubesi tarafından ‘Pulmoner Rehabilitasyon Haftası’ etkinliği düzenlendi.

ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Göğüs Hastalıkları Polikliniği’nde düzenlenen etkinlikte, hastalara solunum egzersizi yaptırıldı.

Etkinlik hakkında bilgiler veren Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İnci Gülmez, obstrüktif akciğer hastalığının Türkiye’de önemli bir sorun olduğunu ve özellikle 40 yaşın üzerindeki insanlarda daha sık görüldüğünü belirtti.

Prof. Dr. Gülmez, “Her yıl pulmoner rehabilitasyon haftası etkinlikleri yapılmakta olup, konuya ilişkin sağlık personelinin ve toplumumuzun bilgilendirilmeleri, farkındalıklarının artırılması ve güncel gelişmelerin paylaşılması amaçlanmaktadır. Günümüzde kronik solunum hastalıklarının tıbbi tedavisinin standart bir bileşeni olarak kabul edilen pulmoner rehabilitasyon, kronik solunum hastalarının fiziksel ve psikolojik durumlarını düzeltmeyi ve sağlığı iyileştirmeyi hedefleyen, hasta değerlendirmesini takiben bireysel olarak belirlenen egzersiz eğitimi, davranış değişikliği ve hasta eğitimi gibi yaklaşımları içeren kapsamlı uygulamalar bütünüdür. Bundan dolayı bacak hareketleri, kol hareketleri ve nefes hareketleri yapmamız ve bunu bir hayat şekli haline getirmemiz gerekir. Hastanede muayene sırası beklerken bile bu hareketleri yapabilirsiniz. Çünkü bu hareketlerin hepsi otururken rahatlıkla yapılabilecek hareketler. Her şeyden önemlisi de hareketli yaşamak. Günde en az 15 dakika kendi tempomuzda mutlaka yürüyüş yapmak çok önemli” diye konuştu.

ERÜ Hastanelerinde ‘Pulmoner Rehabilitasyon Haftası’ etkinliği düzenlendi

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