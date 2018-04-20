ERÜ’de “4. Ulusal Eczacılık Öğrenci Kongresi Farmakon Erciyes 2018” Başladı

Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tarafından düzenlenen “4. Ulusal Eczacılık Öğrenci Kongresi Farmakon Erciyes 2018” başladı.

Düzenlenen kongrenin açılışına; Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Narin, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sultan Taşcı, Türk Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, Trabzon Eczacılar Odası Başkanı Halit Hezkıl Uslu, Kayseri Eczacılar Odası Başkanı Oğuzhan Ulutaş’ın yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Kongrenin açılış konuşmasını yapan Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Narin, etkinliğin bilimsel içeriği dolu olan bir kongre olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Narin, “Kongremiz 27 farklı üniversiteden 550 kişiyi aşkın katılımcı ile Türkiye Eczacılık Öğrenci kongreleri içerisinde en büyüğü olacaktır. Bilim insanlarını ve eczacılık fakültesi öğrencilerini bir araya getirerek meslekteki güncel bilgi paylaşımının yapılması ve eczacılık camiasında birlikteliğin sağlanması adına önemli bir organizasyondur” dedi.

Öğrenciler adına Kongre Başkan Yardımcısı Ahmet Fatih Kanal ile Kayseri Eczacılar Odası Başkanı Oğuzhan Ulutaş’ın selamlama konuşmasının ardından kürsüye gelen Türk Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak da konuşmasında, Türk Eczacılar Birliği’nin faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

Çolak, “Birlik olarak görevlerimiz eczacıların kolektif ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, maddi ve manevi çıkarlarını gözetmek, eczacılar için kazanımlar elde etmek, eczacılık mesleğini geliştirmek ve ilerletmek, mesleğin bilimsel gelişimine katkı sunarken meslektaşların zihinsel ufkunu genişletmektir” diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven ise konuşmasında, araştırma üniversitesi olan Erciyes Üniversitesi’nin bu tür bilimsel kongrelere her zaman katkı sağladığını belirtti.

Rektör Güven, “Özellikle ülkelerin stratejik alanları söz konusudur. Bu stratejik alanlardan birisi, belki de en önemlisi ilaç sektörüdür. İlaçta büyük ölçüde dışa bağımlı bir ülkeyiz maalesef. Ancak biz, siz gençlerden ümitliyiz. Gelecekte kendi ilacını üreten, kendi molekülünü geliştiren ve dışa bağımlılıktan ülkeyi kurtardığı gibi başka ülkelerde bunları pazarlayabilen bir sektör istiyoruz. Bu amaçla da biz bir ilaç araştırma merkezi kurduk. Birde aşı geliştirme merkezimiz bulunmakta. Bilindiği gibi bu aşı merkezi Kırım Kongo Aşısının geliştirildiği merkez. Aşı merkezi yakın zamanda Kalkınma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının işbirliği ile Türkiye’de aşı üretim merkezi olacak. Yakın zamanda bitirdiğimiz ve yavaş yavaş hizmete girmekte olan bir ilaç araştırmalar merkezimizde var. İnşallah burada da büyük araştırmalar yapıp Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu alanlarda moleküllerin geliştirilmesi ve araştırmaların yapılması en büyük beklentimiz. Aslında en büyük beklentimiz siz gençlerde. Bugün burada bu kadar kalabalık bir genç topluluğu görmek gerçekten bizleri ümitlendirip cesaretlendiriyor. İnşallah bu heyecanınızı kaybetmeyerek bilimsel çalışmalarda devam ettirirsiniz. Çünkü bu ülkenin geleceği sizlersiniz” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından mini konser verildi. Daha sonra sunumlara geçildi.

27 farklı üniversiteden çok sayıda katılımın olduğu kongre iki gün sürecek.