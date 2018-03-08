ERÜ’de Erciyes Tıp Genetik Günleri Başladı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen “Erciyes Tıp Genetik Günleri 2018” başladı.

Gerçekleştirilen etkinliğe; Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu, Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Tıp Genetik Günleri 2018 Kongresi Başkanı Prof. Dr. Munis Dündar’ın yanı sıra akademisyenler katıldı.

Kongrenin açılış konuşmasını yapan ERÜ Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Tıp Genetik Günleri Kongresi Başkanı Prof. Dr. Munis Dündar, Erciyes Tıp Genetik Günlerine çok önemli, değerli ve kendi alanında uzman uluslararası düzeyde tanınmış akademisyenlerin katıldığını söyledi.

Prof. Dr. Dündar, “Hem Türk tıbbı açısından, hem de uluslararası genetik bilimi açısından önemli bir toplantı. Öyle bir camia arasına girdik ki, hem ulusal, hem de uluslararası düzey noktasına geldik. Bugün güzel sunumlara şahit olacağız. Bu sunumların yanında genç fidanların ürünlerini de görmüş olacağız. Bu toplantının diğer bir özelliği de camia olarak ve yükselen bir değer olarak bazı bilimsel ihtiyaçların kurslarını düzenledik” dedi.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu da konuşmasında, “Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi bu yıl 50’nci yılında. Elli yıl önce Kayseri halkının talep ve sahip çıkması ile 1968 yılında Hacettepe Üniversitesine bağlı olarak Kayseri Gevher Nesibe Hastanesi olarak kurulmasına karar verildi. O dönemden sonra genetiği o kadar güzel işlendi ki, üniversitemizin de 40. senesine Araştırma Üniversitesi olarak bu günlere geldik. Bu günlere gelmemizde çok değerli hocalarımızın büyük katkıları var. Tıbbi genetik anabilim dalımız fakültemizde ve Türkiye’mizde çok ön planda olan gurur duyduğumuz bir anabilim dalı. Bugün burada Kayseri dışından gelen çok değerli hocalarımız var. Çok kaliteli, çok bilimsel oturum olacağına inanıyorum” diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven ise yaptığı konuşmada, Erciyes Tıp Genetik Günleri’ne ev sahipliği yapmaktan mutlu oldukları söyledi.

Rektör Güven, “Erciyes Tıp Günleri bir başka deyişle Gevher Nesibe Tıp Günleri benim asistanlığım dönemde yapılmasını 4 gözle beklerdik. Çünkü bu etkinlikler çok ciddi bilimsel faaliyetleri olan ve beraberinde çok önemli hocaların geldiği, dinleme fırsatı bulduğumuz etkinlikler. Zaman zaman aksamalar olsa da Munis Hoca gibi hocalarımız el atıp bu günleri tekrar yaşatıyorlar. Bu vesile ile hocalarımızı görme fırsatımız da oluyor. Üniversitemizin 40’ncı, Tıp Fakültesinin 50’nci yılı ve dolayısıyla hepsini bu çerçevede 40’ncı ve 50’cı yılı etkinlikleri olarak değerlendirmek lazım. Bu yıl üniversitemizde çok sayıda etkinlik var. Günde 5-6 etkinlik olduğu oluyor. Bu büyük bir üniversite olmanın bir sonucu. Üniversiteler bilim yuvaları ve bu etkinliklerin olması gerekiyor. Hem üniversitelerin tanıtılması açısından, hem de üniversitede çalışanlara katkı açısından çok önemli. Biz bunları önemsiyoruz. Mümkün olduğunca da desteklemeye çalışıyoruz. Bugüne kadar etkinlik düzenlemek isteyen hiç kimseye de hayır demedik. Umarım bu kongre verimli olur ve katılımcılara fayda sağlar” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından sunumlar ile devam eden etkinlik, 10 Mart 2018 tarihinde sona erecek.