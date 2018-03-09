Erzincan’da Çocuk Acil Servisi hizmete açıldı

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Çocuk Acil Servisi hizmete açıldı. Yeni açılan Çocuk Acil Servisi ile bu alanda hissedilen büyük bir eksiklik giderilmiş oldu. Çocuk Acil Servisi’nin Hizmete girmesi ile ilgili açıklamada bulunan İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Erhan Hirik "Erzincan’da sağlık hizmetleri kalitesinin arttırılması anlamında uzun süredir eksikliğini hissettiğimiz Çocuk Acil Servisi hizmeti uygulamasına başlamış bulunuyoruz. Artık Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Çocuk Acil Servisi 24 saat kesintisiz hizmet veriyor. Çocuk hastalarımız erişkin hastalarımızdan ayrı bir şekilde değerlendiriliyor. Bu hizmet eksikliğini hissettiğimiz bir hizmetti. Arık hekim sayımızın belli bir seviyeye yükselmesi ile birlikte bu hizmeti de uygulamaya açtık." dedi.

Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ufuk Kuyruklıyıldız, "Hastanemizin en önemli eksiklerinden birisi olan çocuk acil servisi hizmete sokmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum" dedi. Başhekim Kuyrukluyıldız açıklamasında "Çocuk Acil Servisi braşında özellikle nöbet hizmetlerinde çok büyük problem yaşıyorduk. Çocuklarımızın erişkinlerle birlikte aynı alanlarda sağlık hizmeti alması çok ta tasvip etmediğimiz bir durumdu. Fiziksel ve insan kaynakları alanlarındaki eksikliklerden dolayı bu hizmeti yerine getirememiştik. Ama son dönemde Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanemizin özellikle hekim anlamında Sağlık Bakanlığı’ndan çok destek gördüğünü söyleyebilirim. Özellik arz eden çocuk hastalıkları branşında Çocuk Acil Servisi hizmetinde nöbet tutabilecek sayıya eriştiğimiz için bu hizmeti açmış bulunuyoruz. Artık çocuk hastalarımız Acil Servis girişinden itibaren triaj uygulanarak Çocuk Acil Servis bölümüne yönlendiriliyor. Bu bölümde2 pratisyen hekimiz ile birlikte 24 saat hizmet veren bir çocuk sağlığı uzmanı hekim bir arkadaşımız bulunuyor. Pratisyen hekimlerimiz çocuk hastalığına göre uzman hekimimize danışıyor ve onların yönlendirmeleri ile tedavileri planlıyorlar. Çocuk sağlığı uzamanı hekimimiz acil serviste, çocuk acil serviste ve yeni doğan servisinde gerekli hasta takiplerini yapıyor. Günde yaklaşık olarak 150 kişilik bir çocuk hasta portföyümüz var. İnşallah önümüzdeki günlerde çocuk servisi içerisinde bulunan yeni doğan yoğun bakım ünitemiz de ikinci basamak olarak tescil edildi.Bugüne kadar birinci basamak olan yeni doğan yoğun bakım ünitemiz ikinci basamak olarak hizmet verecek. Bu anlamda Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde özellikle çocuk sağlığı ve hastalıkları branşında sağlık hizmetinin kalitesini arttırıyoruz. Bu hizmeti bizlere sunan İl Sağlık Müdürlüğümüze ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. İlknur Sürücü Kara’ya çok teşekkür ediyorum." dedi.

Sağlık Bakanlığı, Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü ve Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinin büyük gayretleri Çocuk Acil Servisinin hizmete açıldığını belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. İlknur Sürücü Kara "Erzincan’da günlük yaklaşık 150 çocuk hastaya sağlık hizmeti veriyoruz. Çocuk Acil Servisinin hizmete girmesiyle birlikte çocuk hastalarımıza olan bakım hizmetimiz daha kaliteli olacak. Bizlere desteğini esirgemeyen hastane yönetimine çok teşekkür ediyoruz." dedi.