Erzincan’da Gençlerden Ketem ziyareti

Dünya Kanser Günü etkinlikleri çerçevesinde Erzincan Gençlik Merkezi gençlik liderleri ve gönüllü gençler Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi’ni ziyaret ettiler. Gerçekleşen ziyarette İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Erkan Hirik ve Kamu Hastaneleri Başkanı Uzman Dr. Babürşah Taşlı gençlere KETEM çalışmaları hakkında detaylı bilgi verdi.

Kanserde erken teşhisin önemine dikkat çeken İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Erkan Hirik, KETEM’in kansere karşı mücadele ederek toplum sağlığını koruma noktasında önemli bir görev üstlendiğini kaydetti. Erzincan Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi’nde 3 farklı kanser türünün taramasının yapıldığını belirten İl Sağlık Müdürü Hirik "Erzincan KETEM’de 3 farklı kanser türü taraması yapılıyor. Bunlar rahim ağzı kanseri, meme kanseri ve bağırsak kanserleridir. Buradaki taramalar tamamen gönüllülük esasına dayalı oluyor ve yapılan taramalar ücretsizdir. 30-65 yaş arasındaki tüm bayanlara rahim ağzı kanseri taraması, 40-69 yaş arasındaki tüm bayanlara meme kanseri taraması, 50 yaş ve üzeri bayan ve erkek herkese bağırsak kanseri taraması KETEM’de yapıyoruz. Halkımızın bilinçlenmesi adına siz gençlerin ziyareti bizim için çok önemli. Bizler aile hekimlerimiz ve tanıtımlarımız ile vatandaşlarımızın KETEM’e gelip tarama yaptırmalarını sağlıyoruz ama çoğu vatandaşımızın KETEM hakkında yeteri kadar bilgisi yoktur. Bireyler de kendi vücutları hakkında bilgi sahibi olmaya, olağan dışı bir değişikliğin fark edilmesi adına teşvik edilmelidirler. Çünkü erken teşhis, tedavinin başarılı olması adına atılan ilk ve en önemli adımdır.Siz gençlerin Dünya Kanser Günü dolayısıyla etkinlik yapmanız ve KETEM’i merak edip gelip bilgi almanız çok anlamlı. Bu yüzden siz gençleri tebrik ediyorum. Kendi ailenizde, çevrenizde buradaki ziyaretinizden edindiğiniz bilgileri bahsetmeniz bizleri çok mutlu edecektir." dedi.

Konuşmanın ardından KETEM’de bulunan tarama cihazlarını inceleyen gençlere İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Erkan Hirik tarafından tanıtım broşürleri verildi. Ziyaret sonunda gençler İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Erkan Hirik’e, KETEM’de çalışan doktor ve hemşirelere, gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ettiler.