Erzurum BEAH’ta hemoroide lazerli tedavi

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (BEAH) lazerle basur ameliyatı yapılmaya başlandı.

BEAH Başhekimi Dr. Mahmut Avcı, lazer teknolojisinin hemoroid (basur) ameliyatlarında kullanılmaya başlandığını ve hastalara Erzurum’da bu teknolojiyi artık sunabildikleri için memnun olduklarını belirtti.

Dr. Mahmut Avcı, Mart ayı itibariyle hastanede kullanılmaya başlayan bu tedavi yöntemi sayesinde hemoroid ameliyatlarının artık bıçak kullanılmadan, ağrısız bir şekilde yapılabildiğini, hastanın normal hayatına işlemden sonra aynı gün içinde dönebildiğini, enfeksiyon riskinin ise daha az olduğunu kaydetti.

Lazer teknolojisi kullanarak müdahaleleri gerçekleştiren hastane Genel Cerrahi uzmanı Dr.Samed Cin’de, şöyle konuştu:

“Uygun yerel veya spinal anestezi altında, kontrollü lazer uygulaması ile hemoroid yastıkçıklarının içeriden yok edildiğini belirterek sık rastlanan makat çevresindeki şikayetler tek başına gözlenebildiği gibi başka hastalıkların da habercisi olabilir, makat çevresindeki hastalıklar ve özellikle tedavisinde geç kalınan hemoroidin yaşamı çekilmez kılabiliyor.

Lazer hemoroidoplasti sonrasında bir sarkmanın oluşması veya tekrarlaması da engellenmiş olur. Herhangi bir yabancı malzeme (kelepçelerin) yerleştirilmesini gerektirmez, lazer tedavisinde anal kanal da darlık riski de eşlik etmez. Geleneksel cerrahi yöntemlerden farklı olarak kesi yapılmadığından veya dikiş atılmadığından iyileşme erken gerçekleşir. Sonuçta hasta müdahale sonrası daha az ağrı hisseder ve normal aktivitelerine daha kısa sürede dönebilir.”

Lazer ile hastanede ilk müdahalesi gerçekleşen 23 yaşındaki A.Y.’de, 1 yıldan fazladır çektiği rahatsızlıktan böylesi kısa sürede teknoloji kullanılarak kurtulduğunu, 1 gün içinde yatış ve müdahalesinin gerçekleştiğini, bir sonraki gün taburcu olacağını söyledi.