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Erzurum Şehir Hastanesi, 8 şiddetindeki depremde bile hizmet verecek

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.06.2018 17:01 | Son Güncelleme

BAŞBAKAN Yardımcısı Recep Akdağ, yapımı devam eden Erzurum Şehir Hastanesi'ni ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Recep Akdağ, yapımı devam eden Erzurum Şehir Hastanesi'ni ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Akdağ, Türkiye'de enerji ve çevre dostu yeşil bina sertifikası alan tek sağlık merkezi olacak bin 300 yatak kapasiteli hastanenin 8 şiddetindeki depremde bile sağlık hizmeti vereceğini belirterek, hastanenin hilal çeklindeki çatısında helikopter pistinin bulunduğunu söyledi. İl Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Uçar ile birilkte hastaneye giden Başbakan Yardımcısı Ak Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, Çat yolu üzerinde yapımı devam eden şehir hastanesini gezdi ve yetkililerden bilgi aldı. 14 katlı hastanenin acil servisinden yoğun bakım ünitesine, polikliniklerden hasta odalarına kadar yapılanları tek tek kontrol eden ve gördüğü eksikliklerin giderilmesini isteyen Akdağ, Onkoloji Bölümü'nde gazetecilere açıklamalarda bulundu. İnşaatı devam eden bin 300 yatak kapasiteli şehir hastanesinin bin 650 adet sismik izolatörle güçlendirilerek 8 şiddetindeki depremde bile sağlık hizmeti verilecek bir hale geterilidğini söyledi. Hastanenin 2018 yılının sonunda hizmete gireceğini, kamu-özel ortaklığıyla inşa edilen 250 yataklı Adli Psikiyatri ve Fizik Tedavi Hastanelerinin 2020’de tamamlanacağını ifade eden Akdağ, bu devasa hastanede 5 bin personelle hizmet verileceğini belirtti. 270 civarında yoğun bakım odası, 39 ameliyathane bulunacak hastanede odaların da tek kişilik olacağını kaydeden Akdağ, hastanenin 3 bin 500 araçlı kapalı otoparkın da bulunacağını bildirdi. Hastanede günlük sirkülasyonun 25 bin kişi olacağının düşünüldüğünü sözlerine ekleyen Akdağ şunları söyledi: “Hastanenin kendi alanı içinde iç yolların yapımı buna göre dizayn ediliyor. Hastanenin açılan kısımlarında yeni uygulamalarımız olacak. Acile hasta getiren vatandaşın araç parkı sorunu olabilir. Bir taraftan hastayla ilgilenirken diğer taraftan araca bakamayabilir. Aracıyla acile gelen vatandaşlara vale sistemiyle hizmet vereceğiz. Büyük hastanelerde yaşlılara, yolunu kolayca bulamayacak hastalara eskortluk yapacak görevliler olacak. Zaten hastane yönlendirmesiyle hastalar ve vatandaşlar için büyük kolaylık sağlanıyor. 300 poliklinik odamıza ilave rezerv alanlar yapıyoruz. Aciln binası hilal şeklinde. Bu hilalin içerisinde tüm heliktopterlerin ineceği bir pest yapılıyor. Hasta buraya indirilince hemen ameliyathaneye alınabilecek." TÜRKİYE’DE İLK OLACAK Hastane binasının Türkiye’de enerji ve çevre dostu yeşil bina (LEED GOLD) sertifikası alan tek sağlık merkezi olacağını ifade eden Akdağ, “Şehir hastanemiz hem solar güneş panelleriyle hem de trijenerasyon sistemi ile kendi elektriğini de üretecek. Yağmur suyu filtre edilerek depolandıktan sonra kullanma suyu ve sulama suyu ihtiyacı karşılanabilecek. Hastanemizde içme suyu ihtiyacını karşılayacak su arıtma sistemi de bulunacak. Tamamen hastanın ve hasta yakının çalışanların konforunu düşünen bir yapı oluşturmuş oluyoruz" diye konuştu. Bakan Akdağ, daha sonra hastanede çalışan işçilerle birlikte hatıra fotoğraf çektirdi.

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Erzurum Şehir Hastanesi, 8 şiddetindeki depremde bile hizmet verecekErzurum Şehir Hastanesi, 8 şiddetindeki depremde bile hizmet verecek
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