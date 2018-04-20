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Erzurumlu 78'lik dedeye kornea nakli

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.04.2018 18:43 | Son Güncelleme

Yaklaşık 7 yıldır kornea nakli bekleyen ve sol gözünde tamamen sağ gözünde ise kısmen görme kaybı olan 78 yaşındaki Mehmet Pekgüzel geçirdiği kornea nakli ve katarakt operasyonu sonrası tekrar ışığa kavuşmayı bekliyor

Erzurum'da, yaklaşık 7 yıldır kornea nakli bekleyen, sol gözünde tamamen sağ gözünde ise kısmen görme kaybı bulunan 78 yaşındaki Mehmet Pekgüzel, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (BEAH) geçirdiği operasyon sonrası tekrar ışığa kavuşacak olmanın sevincini yaşıyor.

BEAH'tan yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 7 yıldır kornea nakli bekleyen 6 çocuk babası Mehmet Pekgüzel (78), 2 ay önce göz kliniğine başvurdu.

Hastanede yapılan tetkik ve inceleme sonrası Pekgüzel'in sol gözünün tamamen, sağ gözünün de kısmen görme yetisini kaybettiğini tespit eden hekimler, hastaya özellikle sağ gözünün yeniden görmesinin kornea nakliyle mümkün olabileceğini söyledi.

Bilgi verildikten sonra taburcu edilen Pekgüzel, Atatürk Üniversitesi Göz Bankası'nda uygun kornea bulunmasıyla 2 gün önce nakil için BEAH'a çağrıldı.

Üniversitenin Göz Bankası Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Sadullah Keleş, BEAH Göz Kliniği doktorları Opr. Dr. Mustafa Yıldırım ve Opr. Dr. Sedat Alper Çimen tarafından ameliyata alınan Pekgüzel'in sağ gözüne kornea nakli, sol güzüne ise katarakt operasyonu yapıldı.

Bir süre takip edilecek Pekgüzel'in tedavisinin tamamlanmasıyla her iki gözünün de göreceği belirtildi.

- Bir süre takip edilecek

Dr. Yıldırım, Pekgüzel'e hem katarakt hem de kornea naklini ameliyat esnasında aynı anda yaptıklarını belirterek, bu tarz hastaların tedavisi sonuçlanana kadar takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

Söz konusu ameliyatı hastanede ilk kez yaptıklarını dile getiren Yıldırım, başarılı operasyona imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını sözlerine ekledi.

BEAH Başhekim Vekili Dr. Mahmut Avcı da hastanın sağlığına kavuşmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Doktorlarımız sayesinde ilkleri yapmaya çalışıyoruz. Birkaç alanda marka ve referans hastane olmayı hedefliyoruz. Tüm kliniklerimizde bu vizyon ve ufuk var. İnşallah daha güzel sağlık dolu işlere imza atacağız." ifadesini kullandı.

Avcı, ameliyatı gerçekleştiren Yıldırım ve Çimen ile misafir öğretim üyesi olarak destek veren Keleş'e teşekkür etti.

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