Esen çiftinin beşiz sevinci

Ameliyatının çok iyi geçtiğini belirten anne Esen, "Beşizler, Rabb'imin bir kısmeti, her şeyin hayırlısı olsun. Bu bize nasip olmuş Aslıhan Hoca'mıza teşekkür ederim. Bize çok büyük destekleri oldu. Prematüre olduğu için çok zordu. Önce 2 çocuğum vardı, şimdi 7 çocuğum oldu. İnşallah beşizlerim desteklerle beraber iyi olacak." ifadelerini kullandı.

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24 yaşındaki baba Esen de beşiz bebek sahibi olduğu için çok mutlu olduğunu aktardı. Eşinin hamilelik sürecinde çok sevindiğini, doğumdan sonra mutluluğunun arttığını ifade eden Esen, "Aslıhan Hoca'ya çok teşekkür ederim. Kendi evlatları gibi bakıp bize teslim ettiler. Şu an çalışmıyorum, çocuklarımla ilgileneceğim. Önceden tarım işiyle uğraşıyordum. Elimden tutan olursa tekrar başlayacağım." dedi.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür de bebeklerin 28. haftalıkken sezaryenle alındığını anlatarak şöyle konuştu:

"Bebeklerimizin en küçüğü 800 gram ağırlığında en büyüğü ise 1020 gram ağırlığındaydı. Aslıhan Hoca'mız bebekleri hayatta tutmak için çok uğraştı. İki ayın sonunda normal kilolarına ulaştılar. Hiçbir hayati riskleri kalmadı. Sağlıklı bir şekilde bu bebeklerimizi büyütüyoruz. İnşallah ömür boyu sağlıkla yaşarlar. Hastanenin imkanları bu bebekler için her zaman hazırdır. Ve bebekleri yaşamda tutmak için her türlü çabayı sarf etmeye hazırız."

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