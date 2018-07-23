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Eşine böbreğini vermek için 2 yıl bekledi

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.07.2018 10:03 | Son Güncelleme

ANTALYA'da evlendikten 6 ay sonra eşi Merve Küçükdemir'in (26) kronik böbrek yetmezliği hastası olduğunu öğrenen Serdar Küçükdemir (40), eşine böbreğini vermek için yasa gereği 2 yıl bekledi.

Eşine böbreğini vermek için 2 yıl bekledi

Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da evlendikten 6 ay sonra eşi Merve Küçükdemir'in (26) kronik böbrek yetmezliği hastası olduğunu öğrenen Serdar Küçükdemir (40), eşine böbreğini vermek için yasa gereği 2 yıl bekledi. Eşini geç bulduğunu ve çabuk kaybetmek istemediğini belirten Serdar Küçükdemir, onun acılarının sona erdiğini görmekten çok mutlu olduğunu söyledi.
Antalya'da 2015 yılında evlenen Merve ve Serdar Küçükdemir çifti, 6 ay sonra bebek sahibi olmak için doktora başvurduklarında şoke oldu. Yapılan kan tahlillerinde böbrekle ilgili sorunu olduğu ortaya çıkan ve acil nakil olması gerektiği söylenen Merve Küçükdemir'e, eşi böbreğini vermek istedi. Ancak nakil için yasa gereği en az 2 yıllık evli olmaları gereken çiftin bu isteği yerine getirilmedi. Nörojenik mesaneye bağlı böbrek yetmezliği gelişen Merve Küçükdemir, organ bekleme listesine yazıldı. Bekleme sürecinde hastalığı ilerleyen Küçükdemir'e uygun böbrek bulunamadı.
Merve Küçükdemir, evliliklerinde 2 yılı doldurduklarında, kadavradan organ çıkabileceği umuduyla eşinden bir süre daha beklemelerini istedi. Bu süreçte kadavradan organ bulunamayınca Serdar Küçükdemir eşine böbreklerinden birini bağışladı. Çift, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde yapılan başarılı ameliyat ile zor günleri geride bıraktı.
'DAHA ÖNCE HASTANEYE HİÇ GİTMEMİŞTİM'
Eşinin böbreğiyle yaşama merhaba diyen Merve Küçükdemir, “Evlendiğimde böyle bir hastalığım olduğunu bilmiyordum. Bebek düşünüyorduk. Ama bebeğimiz olmayınca evliliğimizin 6'ncı ayında doktora gittik. Kan tahlillerim yapılınca böbrek yetmezliğim olduğu ortaya çıktı. Şoke oldum" dedi. Daha önce hiç hastaneye gitmediğini, sağlıkla ilgili hiçbir sıkıntı yaşamadığını anlatan Küçükdemir, “Hastalığımı öğrenince bir anda kendimi başka bir şeyin içinde buldum. Aklımdan bir sürü soru geçti. En önemlisi evliliğimi nasıl etkileyeceğini düşündüm. Bu duruma alışma aşaması zordu ama sevdiklerim yanımda olunca daha kolay aşabildim. Moral depoladım sevdiklerimle. Hastalığı öğrendiğimizde eşim böbreğini vermek istedi ama prosedür gereği 2 yıl evli olmak zorundaydık. Çok şükür o süreçten bu sürece kadar kötü bir durum olmadı" diye konuştu. Organ nakli için sıra beklerken bazen umudunu kaybettiğini söyleyen Merve Küçükdemir, “Sadece bizim hastanede 285 kişi kadavradan böbrek bekliyordu ve bana uygun böbrek çıkmamıştı. Organ bağışı bizim ülkemizde yetersiz" dedi.
'SEVDİĞİMİN BÖBREĞİNİ TAŞIMAK BEBEK TAŞIMAK GİBİ BİR DUYGU'
“Sevdiğim insanın böbreğini taşımak çok güzel bir duygu" diyen Merve Küçükdemir, “Ondan bir can taşıyorum, aynı bebek taşımak gibi bir şey bu. Bebekten önce eşimin böbreğini taşıdığım için çok mutluyum. Şimdi birbirimize daha çok bağlıyız. O bana canından bir parça verdi" dedi.
'ALLAH DAMADIMDAN BİN KERE RAZI OLSUN'
Merve Küçükdemir'in annesi Filiz Işık (48) ise kızının hasta olduğunu öğrendiklerinde anne ve baba olarak böbreklerini vermek istediklerini belirterek, “Kalp, tansiyon ve şeker hastası olduğum için almadılar. Eşim de kalp krizi geçirmişti ve ondan da almadılar. Allah bin kere razı olsun damadımdan, o verdi böbreğini. Allah kızıma da damadıma da uzun ömür versin. Çok mutluyuz" dedi. Hüznü ve sevinci bir arada yaşadıklarını sözlerine ekleyen Işık, “Canlıdan alıp canlıya vermek yerine kadavra bağışının artması daha iyi olur. Herkes organlarını bağışlamalı" dedi.
'EŞİMİ GEÇ BULDUM ÇABUK KAYBETMEK İSTEMEDİM'
Eşinin kronik böbrek yetmezliği hastası olduğunu öğrendiğinde onun acısını birebir hissettiğini söyleyen Serdar Küçükdemir ise “O anda ilk düşündüğüm bir gün evde yığılıp kalacağıydı" dedi. Bekleme sürecinde korktuğu şeyin başlarına geldiğini anlatan Küçükdemir, “Gerçekten de bir gün evde yığılıp kaldı. Kucağımda hastaneye yetiştirdim. Acı çekmesine dayanamıyordum. Yasalara göre böbreğimi verebilmem için 2 yıllık evli olmamız gerektiği için bekledik. Sürenin bitiminden bir süre sonra eşime böbreğimi verdim. Eşimi genç yaşta kaybetmek istemiyordum. Çünkü onu zaten geç bulmuştum" diye konuştu.
KADAVRADAN NAKİL ARTMALI
Ekibiyle birlikte ameliyatı gerçekleştiren Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi Cerrahi Sorumlusu Doç.Dr. Tuğrul Çakır, hastanın 2 yıldır nefroloji kliniğinde takipte olduğunu belirterek, “Diyalizi uzatma tedavileriyle bugüne kadar geldik. Nakilden sonra Merve gayet iyi" dedi. Türkiye'de kadavradan nakillerin artması gerektiğini de vurgulayan Doç. Dr. Çakır, herkesi organ bağışında bulunmaya davet etti.

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Eşine böbreğini vermek için 2 yıl beklediEşine böbreğini vermek için 2 yıl beklediEşine böbreğini vermek için 2 yıl beklediEşine böbreğini vermek için 2 yıl bekledi

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