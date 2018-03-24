Eski hastane binası semt polikliniği oluyor

Amasya’da Şeyhcui Mahallesi’nde önceden SSK ile Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi olarak kullanılan binanın semt polikliniği olarak hizmete açılması planlanıyor.
İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Özgür Dalkıran, Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Zeki Çiftçi, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastane Başhekimi Doç. Dr. Murat Şahin ile İdari ve Mali İşler Müdürü Ahmet Yeşilgöl, bir bölümünde çeşitli sağlık birimlerinin yer aldığı binada süren tadilat işlerini takip ettiler.
Doç. Dr. Şahin, “Sağlık alanında hastalarımızın daha rahat ve hızlı sağlık hizmeti alabilmesi için çalışmaları devam eden semt polikliniğimizde çeşitli branşta ayakta muayene, tetkik, teşhis ve tedavi hizmeti verilecek. Böylece hastanelerimizdeki hasta yoğunluğunu da azaltmış olacağız. Açılacak olan poliklinikler ilimizin ve bölgedeki hastalarımızın en kısa zamanda hizmetinde olacak” dedi.
İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz de, “Poliklinikte bütün branşlarda hekim olacak. Ayrıca yine binada tamamlayıcı tıp merkezi de oluşturacağız” diye konuştu.
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