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Eski vekilden uzun ve sağlıklı yaşam sırları

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.03.2018 11:17 | Son Güncelleme

MÜSİAD Manisa Şubesinin haftalık toplantılarının bu haftaki konuğu AK Parti 24.

Eski vekilden uzun ve sağlıklı yaşam sırları

MÜSİAD Manisa Şubesinin haftalık toplantılarının bu haftaki konuğu AK Parti 24. Dönem Manisa Milletvekili Dr. Muzaffer Yurttaş oldu. Yurttaş dernek üyelerine uzun ve sağlıklı yaşam ve beslenmede öze dönüş hakkında bir sunum gerçekleştirdi.
MÜSİAD Manisa Şubesi tarafından her hafta yapılan olağan toplantıların bu haftaki konuğu AK Parti 24. Dönem Manisa Milletvekilli Dr. Muzaffer Yurttaş oldu. Yapılan toplantıda Manisa’nın ekonomisinin ve ticaretinin gelişmesi için yapılan istişarelerinin yanı sıra Dr. Muzaffer Yurttaş derneğin yönetim kurulu üyelerine "Sağlıklı beslenmede öze dönüş ve asırlık çınarların uzun yaşam sırları" konulu bir sunum yaparak araştırmalarını ve bilgilerini anlattı.
MÜSİAD Manisa Şube Başkanı Mehmet Reşit Ürper de Yurttaş’a unuttukları değerleri ve yaşam tarzını hatırlatıp tekrar canlandırdığı için kendisine teşekkürlerini sundu. Ayrıca bu bilgileri sadece MÜSİAD üyelerine değil tüm Manisa’ya da anlatılması gerektiğini ve dernek olarak insanların faydasına olacak projeleri her zaman destekleyeceklerini belirtti.

Eski vekilden uzun ve sağlıklı yaşam sırları

Eski vekilden uzun ve sağlıklı yaşam sırları

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