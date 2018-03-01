Eskişehir yepyeni bir merkezle tanıştı

Acıbadem Sağlık Grubu, Eskişehir’i ve çevre illeri, bu kez alzheimer konusunda yeni bir sağlık hizmeti olan ’Acıbadem Eskişehir Hastanesi Alzheimer ve Yaşlanma Merkezi" ile tanıştırdı.

Dünya nüfusunun giderek yaşlanması yaşlılığa bağlı hastalıkların da artmasına yol açıyor. Günümüzde 65 yaşın üstündeki yaklaşık 15 kişiden biri Alzheimer hastası. Bu oranın giderek artması, bu hastalığın tanı ve takibinin çok daha önemli hale gelmesine neden oluyor. Yavaş ve sinsice ilerleyen hastalığı şimdilik önlemek mümkün olmasa da, erken belirti sayesinde hastanın yaşam kalitesi arttırabiliyor. Hasta yakınları da hastalarına yardım etme konusunda edindikleri bilinç ve destek sayesinde yalnız kalmıyorlar. Bu yeni merkez ve hastalığın tedavisindeki son gelişmeler; Acıbadem Eskişehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Taner Güneş, Alzheimer ve Yaşlanma Merkezi Sorumlusu Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Demet Özbabalık, Psikiyatri Uzmanı Dr. Rabia Ay, Acıbadem Eskişehir Hastanesi Direktörü Dr. Celal Dağ ile Acıbadem Sağlık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Rasim Topuz’un katıldığı bir basın toplantısında her yönüyle ele alındı. Gerçekleşen toplantıya Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ve çok sayıda davetli katıldı.

“Acıbadem’den yenilikçi bir hizmet daha"

Alzheimer ve Yaşlanma Merkezi’nin açılışında konuşan Acıbadem Sağlık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Rasim Topuz, Acıbadem’in 26 yıldır özel sağlık hizmetleri alanında Türkiye’nin lider sağlık grubu olduğunu ve özellikle yenilikçi hizmetleriyle ülkeyi pek çok ilk ile tanıştırdığını söyledi. Topuz, "Acıbadem, Türkiye’nin lider sağlık markasıdır. Acıbadem olarak Türkiye ile birlikte Makedonya, Bulgaristan ve Hollanda olmak üzere 4 ülkede, 21 hastane ve 16 tıp merkezi ile hizmet veriyoruz. Ayrıca yurt dışında temsilcilik ofisi olarak hizmet verdiğimiz 38 Healthpoint noktası ile 22 farklı ülke ve 34 şehirde ülkemizi temsil eden bir sağlık grubuyuz. Yenilikçi hizmetleriyle dikkat çeken grubumuz, bugün de Alzheimer hastalarına ve hasta yakınlarına yönelik olarak yeni bir hizmet sunuyor. Güncel teknoloji, multidisipliner anlayış ve akademik altyapıyla hizmet sunacak olan Alzheimer ve Yaşlanma Merkezi, Acıbadem Sağlık Grubu’nun bu alandaki pilot merkezi olma özelliğini taşıyor" dedi.

“Eskişehir’e yakışan yeni bir hizmet"

Acıbadem Eskişehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Taner Güneş ise, yeni hizmete sunulan merkezle birlikte çok sayıda hasta ve hasta yakınına, bu hastalık özelinde hizmet vereceklerini belirterek, “Nüfusun yaşlanması, daha çok sayıda Alzheimer hastasının aramızda olacağı anlamına geliyor. Alzheimer yalnızca hastanın değil, hasta ile yakın bağlantısı olan ailesinin ve sevdiklerinin de hayatını ciddi olarak etkiliyor. Bu nedenle Alzheimer ve Yaşlanma Merkezi’nde gerek hastanın yaşam kalitesini yükseltecek, gerekse hasta yakınının bu hastalıkla nasıl mücadele etmesi gerektiği konusunda bilinç oluşturacak bir yaklaşım ile hizmet verilecek. Merkezde nöroloji, psikiyatri, radyoloji uzmanları, uzman psikolog, beslenme ve diyet uzmanı koordineli çalışarak hastaları değerlendirecekler” ifadelerini kullandı.

Acıbadem kalitesinin Eskişehirlilerle 2010 yılında buluştuğunu söyleyen Acıbadem Eskişehir Hastanesi Direktörü Dr. Celal Dağ ise, Eskişehir gibi yenilikçi, genç ruhlu ve hızla gelişen bir kentte yeni hizmetler sunmak için çabaladıklarını belirterek şunları söyledi: “Acıbadem kalitesiyle tanışan Eskişehir ve civar illerdeki misafirlerimize en iyi hizmeti sunmak için çabalıyoruz. Grubumuzun öncü, yenilikçi gücünü yansıtacak hizmetler geliştiriyoruz.”

"Alzheimerlı hasta sayısı artacak"

Acıbadem Eskişehir Hastanesi Alzheimer ve Yaşlanma Merkezi Sorumlusu, Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Demet Özbabalık; uzun yıllardır Alzheimer hastalığı üzerine çalıştığını belirterek, “Şu anda, dünya genelinde 40 milyona yakın Alzheimer hastası olduğu bilinirken, 2050 yılında bu sayının 115 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir. Türkiye’de ise halen 600 bin ile 1 milyon arası hasta olduğu, 2050 yılında Türkiye’nin dünyada en fazla Alzheimer hastasına sahip 4. ülke olacağı tahmin ediliyor” dedi.

Erken tanı konulması, böylelikle hastalığın erken evrede kontrol altına alınmasının çok önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Demet Özbabalık, erken tanı sayesinde hastalar kadar hasta yakınlarının da yaşam kalitesinin arttığına dikkat çekti. Alzheimer takip programı geliştirildi

Hastanın muayene ve sağlık takibinin yapıldığı merkezde geliştirilen Alzheimer Takip Programı’nda; hastanın ilaç kullanımının hatırlatması ve adım sayısı takibinin yanı sıra kilo, kan şekeri, kolesterol, tansiyon gibi temel medikal değerlerin takibi de yapılıyor. Hasta yakınlarına özel hizmetleri de içeren Alzheimer Takip Programı kapsamında hastalığın nasıl seyrettiği ve hastalarıyla daha kolay yaşamak için pratik bilgiler içeren eğitim hizmetleri verildiğini söyleyen Prof. Dr. Demet Özbabalık, bu konuda çeşitli etkinlikler düzenlenerek hasta yakınlarının detaylı olarak bilgilendirildiğini söyledi. Program kapsamında; hasta yakınları ayrıca hastasını uzaktan kontrol edebilecek uygulamaların avantajlarından da yararlanabilecekler. Örneğin hasta yakını, ihtiyaç halinde hastanın doktor veya sorumlu hemşiresine mesaj ileterek danışabiliyor. Hemşireler de, aylık periyotlarla hasta yakınını arayarak hastanın durumu konusunda bilgi alışverişinde bulunuyorlar.

Psikiyatri Uzmanı Dr. Rabia Ay da, Alzheimer hastasının bakımının aile yakınlarında tükenmişlik duygusuna yol açabildiğini, psikolojik olarak onların da çok gergin bir süreç yaşayabildiklerini belirterek “Hastalığın seyrini bilmemek ve sorunlara anlık çözüm aramaktan dolayı yaşadıkları zorlu dönemde, sürecin nasıl işleyeceğine yönelik bilgilenmeleri hem kendileri hem de hasta adına son derece önem taşıyor” diye konuştu. Dr. Rabia Ay, Alzheimer ve Yaşlanma Merkezi’nde bu hastalar için A’dan Z’ye her türlü tıbbi hizmetin multidisipliner bir şekilde verileceğini söyledi.