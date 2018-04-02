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Eskişehir’e 2 yeni ambulans

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.04.2018 12:37 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı tarafından Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilen yeni 2 ambulans hizmete girerken, toplam ambulans sayısı 57’ye ulaştı.Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç.

Eskişehir’e 2 yeni ambulans

Sağlık Bakanlığı tarafından Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilen yeni 2 ambulans hizmete girerken, toplam ambulans sayısı 57’ye ulaştı.
Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, teslim töreninde gerçekleştirdiği konuşmada, sözlerine, Afrin’de sürdürülen Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bölgedeki sağlık çalışmalarına gönüllü olarak katılan UMKE görevlisi Burak Tatar’ın hayatını kaybetmesinden duydukları üzüntüyü dile getirdi. Bilge, “Vatanımız için gözünü bile kırpmadan şehadet şerbetini içen kahraman Mehmetçiklere ve Burak Tatar kardeşimize yüce Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır dilerim. Ruhu şad mekânı cennet olsun” ifadelerinde bulundu.
"57 kara ambulansı ve 475 personel ile Acil Sağlık hizmeti sunuyoruz"
2018 yılı içerisinde 3 adet ambulansın daha Bakanlık tarafından tahsis edileceğini dile getiren Bilge, "Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi olarak 2 adet motosiklet ambulans, iki adet paletli Pajero ambulans, 1 obez-yoğun bakım ambulansı, 1 adet dört yataklı ambulansı da içinde barındıran 57 kara ambulansı ve 475 personel ile Acil Sağlık hizmeti sunuyoruz" şeklinde konuştu.
Yeni araçların hayırlı olmasını temenni eden Doç. Dr. Uğur Bilge, “İl genelinde merkezde 4 adet A1 tipi doktorlu, 9 adet A2 tipi paramedikli, periferde 14 adet A2 tipi olmak üzere 27 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve 1 adet Komuta Kontrol Merkezi ile hizmet vermekteyiz” dedi.

Eskişehir’e 2 yeni ambulans

Eskişehir’e 2 yeni ambulans

Eskişehir’e 2 yeni ambulans

Eskişehir’e 2 yeni ambulans

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