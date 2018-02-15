ESOGÜ Hastanesi’nde Dünya Epilepsi Günü kutlandı

Her yıl Şubat ayının ikinci pazartesi günü kutlanan Dünya Epilepsi Günü’nde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

(ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Poliklinikler girişinde Dünya Epilepsi Günü hakkında bilgilendirici stant kuruldu. Epilepsili hastaların ve hasta yakınlarının, karşılaştığı sorunları ortaya koymak, tartışmak ve farkındalık oluşturmak için çeşitli faaliyetlerin düzenlendiği bu günde kurulan stantta ESOGÜ Hastanesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Oğuz Osman Erdinç ve Yrd. Doç. Dr. Demet İlhan Algın, Dünya Epilepsi Günü’nün bu hastalığın global olarak tartışıldığı bir gün olarak niteleyerek epilepsiyi sosyal ve medikal yönleriyle değerlendirdi. Standı ziyaret edenlere epilepsinin utanılacak bir hastalık olmadığı, bulaşıcı olmadığı ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğu; epilepsili kişilerin her türlü işte çalışabilir olduğu konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.