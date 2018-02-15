ESOGÜ Hastanesi’nde Dünya Epilepsi Günü kutlandı

Her yıl Şubat ayının ikinci pazartesi günü kutlanan Dünya Epilepsi Günü’nde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
(ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Poliklinikler girişinde Dünya Epilepsi Günü hakkında bilgilendirici stant kuruldu. Epilepsili hastaların ve hasta yakınlarının, karşılaştığı sorunları ortaya koymak, tartışmak ve farkındalık oluşturmak için çeşitli faaliyetlerin düzenlendiği bu günde kurulan stantta ESOGÜ Hastanesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Oğuz Osman Erdinç ve Yrd. Doç. Dr. Demet İlhan Algın, Dünya Epilepsi Günü’nün bu hastalığın global olarak tartışıldığı bir gün olarak niteleyerek epilepsiyi sosyal ve medikal yönleriyle değerlendirdi. Standı ziyaret edenlere epilepsinin utanılacak bir hastalık olmadığı, bulaşıcı olmadığı ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğu; epilepsili kişilerin her türlü işte çalışabilir olduğu konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.
Selahattin Demirtaş, FETÖ’yü suçladı: Çözüm sürecinin altını oydu
Mahkemede minik Alperen'in ailesini çıldırtan sözler!
Tillerson: YPG'ye hiç ağır silah vermedik
Şişme bebeğine sarılmış halde bulundu
Arkadaşına getirdiği ekmek arası dönerden öyle bir şey çıktı ki!
MHP'den bomba açıklama: 'C'de bir sır var
Soy ağacında yaşadıkları şaşkınlığı sosyal medyada paylaştılar
AA son dakika olarak duyurdu! Afrin'de yakalanan teröristten şok itiraf
Jet Fadıl hakim karşısında: Dolandıracağı yeni kişiler arıyor!
Yunan dergisinden çok ilginç yorum! Türk ordusunun silahı endişe yarattı
Galaxy S9'un teaser videoları ortaya çıktı! İşte fiyatı, kamera yetenekleri ve özellikleri
Musk uzaya gizli bir şey daha yollamış!
Bilim dünyasında müthiş keşif! Kanseri yok eden molekül bulundu
Okuyucu Yorumları 0 yorum