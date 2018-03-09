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ESOGÜ Hastanesi’nde yenilenen Gastroenteroloji Bilim Dalı Polikliniği hizmete girdi

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.03.2018 11:29 | Son Güncelleme

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde yenilenen Gastroenteroloji Bilim Dalı Polikliniği hizmete girdi.Düzenlenen törene; ESOGÜ Rektörü Prof.

ESOGÜ Hastanesi’nde yenilenen Gastroenteroloji Bilim Dalı Polikliniği hizmete girdi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde yenilenen Gastroenteroloji Bilim Dalı Polikliniği hizmete girdi.
Düzenlenen törene; ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhami Ünlüoğlu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Arslantaş, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Başar Sırmagül ve öğretim üyeleri katıldı. Açılışta konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Hasan Gönen, tüm bölgeye hizmet veren ESOGÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nin teknolojik imkanlarının her geçen gün arttığını belirterek Gastroenteroloji Bilim Dalı’nda gerçekleştirilen yenilikler için hayırlı olsun dileklerini iletti.
Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2017 yılı itibariyle başlayan çalışmaların sonucunda Gastroenteroloji Bilim Dalı’nın hem fiziki koşulları ve hem de teknolojik olanakları yenilendi. Yapılan iyileştirmeler kapsamında öğretim üyelerinin odalarının yer aldığı bir koridor, poliklinik ve ultrasonografi odalarının yer aldığı bir koridor ve endoskopi suitinin yer aldığı bir koridor olmak üzere toplam 3 ana koridordan oluşan yeni birimde bir iç mimar tarafından bizlerin talepleri doğrultusunda yeni odalar oluşturulmuş, mevcut odalar genişletilmiş veya işlevsel hale getirilmiştir.
Gastroenteroloji Bilim Dalı sadece sadece fiziki imkanlar bakımından iyileştirilmemiş aynı zamanda mevcut kadroya iki profesör kadrosu daha eklenerek artan öğretim üyesi sayısıyla hizmet ve eğitim kapasitesi hem artırılmıştır. Kadroya yeni katılan ve ileri endoskopik işlemler konusunda deneyimli iki öğretim görevlisinin deneyimlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesine taşımaları sonucunda yeni kurulan modern endoskopi, floroskopi (röntgen) ve ultrasonografi cihazlarıyla -birkaç tetkik hariç- hastalarımızın artık başka bir merkeze sevkine gerek bırakmayacak bir üniteye kavuşulmuştur.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Polikliniği’nin yeni haliyle ünitemizde yapılabilen işlemlerden bazıları şunlardır: ERCP ( Endoscopic Retrograde Cholangiography), EUS (Endosonografi), Endoanal USG (Rektal USG), ESD/EMR (Endoscopic Submucosal Dissection , Endoscopic Mucosal Resection ), Video kapsül Endoskopi, Çift Balonlu Enteroskopi, PEG (Perkütan Endoskopik Gastrostomi), PEG-J (PEG jejunostomi), POEM (Peroral Endoscopic Myotomy)" denildi.

ESOGÜ Hastanesi’nde yenilenen Gastroenteroloji Bilim Dalı Polikliniği hizmete girdi

ESOGÜ Hastanesi’nde yenilenen Gastroenteroloji Bilim Dalı Polikliniği hizmete girdi

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