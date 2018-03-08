ESOGÜ’de “Beyin Farkındalığı Haftası 2018” etkinlikleri başladı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi ile ESOGÜ Çocuk ve Genç Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇOGEM)’nin lise öğrencilerine yönelik düzenlediği “Beyin Farkındalığı Haftası 2018” etkinlikleri başladı.

ÇOGEM Müdürü ve ESOGÜ Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferhan Esen’in koordinatörlüğünde düzenlenen Beyin Farkındalığı Haftası, beynin fonksiyonları, beyin sağlığı, beyin araştırmalarının yararları ve bu araştırmalarda sağlanan ilerlemeler hakkında toplumda farkındalık oluşturmayı ve mevcut farkındalığı daha da artırmayı amaçlıyor.

06 Mart 2018 Salı günü düzenlenen laboratuvar turları ile başlayan etkinlikler, 07 Mart 2018 Çarşamba günü ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Beyin Farkındalığı Sempozyumu 2018” ile devam etti.

Sempozyumda lise öğrencileri, “Uyku ve Otonomik Sinir Sistemi”, “Sağlık Hizmetlerinde Müzik Uygulamaları: Nörolojik Müzik Terapi”, “Stres Nöronlarımızı Nasıl Etkiler?”, “Davranışın Nörofizyolojik Temelleri”, “Barsak Beyin Aksı”, “Gençlik ve Madde Kullanımı”, “Beyin Sağlığında Akıllı Seçim”, “Depresyon”, “Bebeklerde Günlük Ritmin Gelişimi”, “Epilepsi ve İlk Yardım”, “Bellek ve Öğrenme” ve “Problemli İnternet Kullanımı-Siber Zorbalık” konulu konferansları takip etti.

Beyin Farkındalığı Haftası 2018 etkinlikleri 15 Mart 2018 Perşembe günü düzenlenecek olan “11. Beyin Bilgi Yarışması” ile tamamlanacak. Yarışmanın ödül töreni 20 Mart 2018 Salı günü saat 14.00’da ESOGÜ Prof. Dr. Fazıl Tekin Konferans Salonu’nda gerçekleşecek.