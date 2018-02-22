ESOGÜ’de organ nakli devrimi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde yeniden başlatılan organ nakli programı kapsamında, başarılı bir şekilde yürütülmekte olan böbrek ve karaciğer nakilleri ile ilgili ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen basın açıklaması gerçekleştirdi.

ESOGÜ Rektörlük Senato Salonu’nda yapılan açıklamada; ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhami Ünlüoğlu ve Prof. Dr. Ahmet Çabuk, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Arslantaş, ESOGÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Başar Sırmagül ve Hastane Organ Nakli Birimi’nden Prof. Dr. Bülent Ünal ve Prof. Dr. İlter Özer de yer aldı.

“Üniversitemiz hastanesi aynı anda birden fazla organ nakli programını yürütebilecek ekip ve ekipmana sahiptir”

ESOGÜ Rektörü Hasan Gönen, ESOGÜ Tıp Fakültesinde bir süre önce beyin ölümü gerçekleşen Ramazan Açıkgöz isimli kişinin bağışlanan 2 adet böbrek ve 1 karaciğerin organları aynı gün alınarak hastalara nakledildiğini belirtti. Hastanede organ nakli için yatan hastalara aynı gün hem böbrek hem de karaciğer nakli yapılmasının önemine vurgu yapan Rektör Gönen, “ESOGÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinde yeniden başlatılan organ nakli programı çerçevesinde, 17 Şubat tarihinde aynı gün hem karaciğer hem de böbrek nakli gerçekleştirilmiştir. Hastanemiz beyin cerrahisi yoğun bakım ünitesinde beyin ölümü gerçekleşen ve yakınları tarafından organları bağışlanan Ramazan Açıkgöz’ün organları ESOGÜ Hastanesinde organ nakli biriminde Prof. Dr. Bülent Ünal, Prof. Dr. İlter Özer ve Doç. Dr. Murat Ulaş tarafından alınmıştır. Karaciğer, kronik karaciğer hastası Arif Mutluer’e, böbreklerden bir tanesi ise, kronik böbrek hastası Atilla Tavukçu’ya aynı ekip tarafından başarıyla nakledilmiştir. Diğer böbrek ise, Ankara’da başka bir merkeze gönderilmiştir. Hastanemizde karaciğer ve böbrek nakli aynı gün yapılmıştır. Üniversitemiz hastanesi aynı anda birden fazla organ nakli programını yürütebilecek ekip ve ekipmana sahiptir” diye belirtti.