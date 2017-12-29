"Estetik dişlerin ömrünü uzatmak sizin elinizde"

İSTANBUL, (DHA)-DİŞ Hekimi Şener Kayapınar diş estetiğinde kullanılan kompozit (beyaz) materyalların bakımının çok önemli olduğuna dikkat çekerek "Normal şartlarda ömrü en az 5 yıl kadar, fakat aşırı çay, sigara, kahve tüketimine bağlı olarak bu süre biraz daha kısalabilmekte" dedi.

Kayapınar, diş çürüklerinin, aşınmış, renklenmiş dişlerin (Beyazlatma), hassas, aralıklı (diestema), travma görmüş, kırık, şekil, doku ve form bozukluğu olan dişlerin, hafif çapraşıklıkların tedavisinin estetik diş hekimliği kapsamında gerçekleştirildiğini söyledi. Tüm bu tedaviler için kompozit beyaz dolgulardan (bonding uygulamalarından), porselen dolgulardan (inley-onley), fiber uygulamalarından, beyazlatma yöntemlerinden, lazer teknolojisi ve lamina uygulamalarından faydalanıldığını kaydetti.

KIRILMIŞ VE AŞINMIŞ DİŞLERE KOMPOZİT DOLGU-BONDİNG UYGULAMASI

Diş dokusundaki minimal madde kayıplarında ve diş dokusunu tekrar yerine koymak için Bonding uygulamalarının tercih edildiğini belirten Kayapınar, aşınmış, kırılmış ve çürük dişlerin restorasyonunda kompozit (beyaz) dolgular ile diş renginin, boyutunun ve formunun değiştirilip, düzeltmenin mümkün olduğunu kaydetti. İşlemin çoğunlukla lokal anestezi altında ağrısız bir şekilde yapıldığını ifade eden Diş Hekimi Kayapınar" işlem, uygulama yapılacak diş seansına göre değişmekle beraber, genelde tek seansta tedavi süreci tamamlanabilir" dedi.