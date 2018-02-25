Estetik turizminde Türkiye ilk sırada

Türkiye’nin sağlık turizmi açısından dünyada ilk sıralarda yer aldığını ifade eden Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mesut Özcan, donanımlı sağlık kuruluşları, sektördeki yetişmiş ve eğitimli insan gücüyle birlikte sağlık turizminde estetiğin ilk sıralarda yer aldığını söyledi.
Türkiye’nin son derece gelişmiş ve modern sağlık kuruluşlarına da sahip olduğunu belirten Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mesut Özcan, “Doğu ve batının sentezi olan Türkiye’ye gelen turistin karşılaştığı misafirperver tutum keyifli geçecek bir tatil için önemli bir sebep. Hal böyle olunca sınır ötesi hastalar, gündelik yaşamlarında programlarını ayarlayarak hem tatil hem de sağlık amaçlı ülkemize geliyor. Doğal güzellikleri, tarihi mirası ve sağlık alt yapısıyla Bursa, orta vadede termal ve sağlık turizminde çok şanslı şehirlerden bir tanesi” dedi.
Sağlık turizminde estetik ameliyatların yerinin oldukça farklı bir boyutta olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mesut Özcan, “Avrupa’da özellikle estetik ameliyatların ücretleri gittikçe artış gösteriyor. Ortadoğu ülkelerinin bazılarında ise, toplumsal muhafazakar baskı, yönetimsel yasaklar sebebiyle estetik ameliyatlar yapılamıyor. Baskı rejiminin olmadığı Ortadoğu topraklarında ise estetiğe ilgi oldukça yoğun olsa da tecrübeli estetik cerrah bulunmuyor. Bu sebeple estetik turizmi açısından Türkiye bir cazibe merkezi haline geldi. Çünkü estetik ameliyatlar Türkiye’de yüksek kalitede ve kabul edilebilir fiyatlara gerçekleştiriliyor. Bunun en canlı örneği ise her yıl artan sayıda yabancı hasta grubunun ülkemizi tercih etmesidir” diye konuştu.
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