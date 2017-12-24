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Estetikli mi değil mi? 5 adımda meseleyi çözün

SAĞLIK HABERLERİ | 24.12.2017 14:05 | Son Güncelleme 1 saat önce

Estetikli göğüs nasıl anlaşılır? 5 maddede doğal göğüs ile estetikli göğüs arasındaki uçuruma ışık tutuluyor.

Estetikli mi değil mi? 5 adımda meseleyi çözün

“Göğüsleri doğal mı estetikli mi?” Hayatınızda mutlaka en az bir kere (bir kere olmadığından adımız gibi eminiz!) bu soruyu sormuşsunuzdur. İstatistiklerle konuşalım.

Şüphelenmekte, gitgide daha da şüphelenmekte haklısınız: American Society of Plastic Surgeons verilerine göre, sadece 2013 yılında göğüslerine silikon taktıran kadınların sayısı 290.000. Yani, her geçen gün daha fazla kadın göğüslerine estetik yaptırıyor. Bize de göğüslerin doğal mı ya da estetik mi olduğunu sorgulamak kalıyor.

Aklınızdaki soru işaretlerini gidermek ve elinizi rahatlatmak için, New York City estetik cerrahlarından Dr. Norman Rowe imdadınıza yetişiyor. İşte bir kadının göğüslerinin estetikli olup olmadığını anlamanızı sağlayacak 5 işaret:

1- Birbirlerine çok yakınlar

Çoğu kadının göğüslerinin arasında 5-7 cm kadar mesafe var. Fakat silikon ile bu boşluk ciddi anlamda doldurulabilir. Eğer iki göğsü ortada birleşiyorsa, göğüsleri yapmadır. Dr. Rowe, “Doktorlar implant yerleştirirken çoğu zaman göğüsleri birbirlerine fazlaca yaklaştırıyorlar” diyor.

2- Fazla dikler

Bir diğer belirti: Göğüsleri biraz fazla yukarıda duruyor. Genellikle göğüsler koltuk altı hizasında bir yerlerde dururlar. Fakat estetikli göğüslerde bu biraz yükselebilir. Bunu en iyi bikini giydiklerinde ya da destekli sütyen kullandıklarında anlayabilirsiniz.

3- Kavuna benziyorlar

Dr. Rowe, “Doğal göğüsler gözyaşı damlası ya da armut şeklindedir; fakat eğer onunkiler yuvarlak kavun gibi duruyorsa, bu o göğüslerin estetikli olduğunun bir kanıtıdır.” diyor. Bunun nedeni, alt tarafları daha dolgun olan doğal göğüslerden farklı olarak, silikonlu göğüslerde silikonun ya da salinin yukarıdan aşağıya eşit bir şekilde dağıtılmış olmasıdır.

4- İzleri görebilirsiniz

Estetik cerrahlar implantı yerleştirebilmek için vücutta genellikle 4 giriş noktası kullanırlar ve bunların her biri de iz bırakır: Göbek deliği (göbek deliğinin 1 cm üzerinde, karna doğru izi bulabilirsiniz); göğüslerin arasında bulunan meme altı kıvrımı (göğüslerin altında 2 simetrik iz burakır); göğüs uçları çevresi (tabii görebilmeniz için üstsüz olması gerek) ve koltuk altları (en belirgin izler burada bulunur). Dr. Rowe, “Eğer koltuk altlarını açık bırakacak bir şeyler giyer ve kollarını yukarı kaldırırsa, sol ya da sağ fark etmeksizin koltuk altlarının alt kısmında 4-5 cmlik bir iz olup olmadığına bakın.” diyor. Çoğu cerrah göğüs estetiği haricinde kalan prosedürler için bu bölgeyi kullanmıyor. Yani buraya bakarak sağlam bir kanıt elde edebilirsiniz.

5- Bu sese kulak verin

Bunu duyabilmek için biyonik kulaklara (ya da çıt çıkmayan bir odaya) ihtiyacınız var. Fakat ses yolu ile de bir göğsün estetikli olup olmadığını anlayabilirsiniz. Eğer estetik operasyon salin sıvı (silikona alternatif) kullanılarak yapıldıysa, sağa sola oynadıklarında hafif bir şırıltı duyabilirsiniz. Bunun nedeni, implantın sıvıyla doldurulma işleminin vücudun içindeyken yapılması olabilir. Eğer implant salin ile tam olarak dolmamışsa, hava boşluğu kalır ve bu da ses çıkarabilir.

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Anahtar Kelimeler:
estetik göğüs

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