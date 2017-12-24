Estetikli mi değil mi? 5 adımda meseleyi çözün

“Göğüsleri doğal mı estetikli mi?” Hayatınızda mutlaka en az bir kere (bir kere olmadığından adımız gibi eminiz!) bu soruyu sormuşsunuzdur. İstatistiklerle konuşalım.

Şüphelenmekte, gitgide daha da şüphelenmekte haklısınız: American Society of Plastic Surgeons verilerine göre, sadece 2013 yılında göğüslerine silikon taktıran kadınların sayısı 290.000. Yani, her geçen gün daha fazla kadın göğüslerine estetik yaptırıyor. Bize de göğüslerin doğal mı ya da estetik mi olduğunu sorgulamak kalıyor.

Aklınızdaki soru işaretlerini gidermek ve elinizi rahatlatmak için, New York City estetik cerrahlarından Dr. Norman Rowe imdadınıza yetişiyor. İşte bir kadının göğüslerinin estetikli olup olmadığını anlamanızı sağlayacak 5 işaret:

1- Birbirlerine çok yakınlar

Çoğu kadının göğüslerinin arasında 5-7 cm kadar mesafe var. Fakat silikon ile bu boşluk ciddi anlamda doldurulabilir. Eğer iki göğsü ortada birleşiyorsa, göğüsleri yapmadır. Dr. Rowe, “Doktorlar implant yerleştirirken çoğu zaman göğüsleri birbirlerine fazlaca yaklaştırıyorlar” diyor.