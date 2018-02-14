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Etiyopyalı küçük çocuk, Türk doktorların dikkatiyle hayata tutundu

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.02.2018 08:32 | Son Güncelleme

Etiyopya’nın Afar bölgesinde, içecek temiz su bulamadıkları için daha 6 yaşındayken mesane taşı oluşan Yusuf Ahmet, Türk doktorlarının erken teşhisi sayesinde sağlığına kavuştu.Tüm Afrika’nın Dostları Derneği’nin (TADD) organizasyonuyla Etiyopya’nın Afar bölgesine giden Türk doktorlardan oluşan sağlık ekibi, yaptıkları ameliyatlarla Afrikalı hastaların umudu oldu.Ameliyatı başarıyla gerçekleştiren Üroloji Uzmanı Opr.

Etiyopya’nın Afar bölgesinde, içecek temiz su bulamadıkları için daha 6 yaşındayken mesane taşı oluşan Yusuf Ahmet, Türk doktorlarının erken teşhisi sayesinde sağlığına kavuştu.
Tüm Afrika’nın Dostları Derneği’nin (TADD) organizasyonuyla Etiyopya’nın Afar bölgesine giden Türk doktorlardan oluşan sağlık ekibi, yaptıkları ameliyatlarla Afrikalı hastaların umudu oldu.
Ameliyatı başarıyla gerçekleştiren Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Serhat Onur, "Etiyopya’nın Afar eyaletinin en büyük hastanesi olan Semeranın Dubti Hastanesi’nde 6 yaşındaki Yusuf Ahmet’in ameliyatını gerçekleştirdik. Yusuf Ahmet’in yaklaşık 2 yıldan beri idrar yapmada zorluk, idrar yaparken yanma, acıma, sık tuvalete gitme, bazen tutamama gibi şikayetleri olmuş. Yaşadıkları bölge buradan yaklaşık 120 kilometre uzaklıkta ve sağlık kurumlarının olmadığı, sadece aile hekimlerinin bulunduğu bir bölge. Dolayısıyla bir üroloji uzmanına ulaşamamışlar, zaten Afar eyaletinde, bulunduğumuz bölgede üroloji uzmanı yok. Bu bölgede 3 genel cerrah, 2 kadın doğumcu ve bir pediatri uzmanı var. Bu tarz ameliyatlar, özellik gerektiren ameliyatlar. Maalesef yapılamıyor. Bizim Türk doktorlarının geleceğini duyan aile, 120 kilometre uzaktan çok zorluk çekerek hastaneye ulaşmışlar. Yaptığımız tetkiklerden sonra mesanesinde yaklaşık 2 santimetrelik bir taş olduğunu saptadık. Düşünün 6 yaşında bir çocuk ve 2 santimetrelik taş var. Afrika şartlarında çok büyük taşlar da gördük. 10 santimetreye ulaşan taşlar gördük bu yaş grubu çocuklarda. Fakat bunu ne kadar erken yakalarsak çocuğun sağlığı açısından, özellikle de böbrek fonksiyonları açısından, çocuğun gelişmesi açısından çok önemli. Yusuf Ahmet de yani erken yakalanmış bir vaka sayılabilir. Beslenme problemleri de var ama en çok problem içme suyu ile ilgili. İçme sularının olmadığını, dereden su içtiklerini söylediler. Afar eyaleti gerçekten çok sıcak, şu anda kış ve ortalama sıcaklık 45 derece civarında, yazını siz tahmin edin. Aile çok mutlu, tabii biz de çok mutluyuz, böyle bir olaya vesile olduğumuz için. İnşallah bir daha böyle bir problemle ne kendileri ne de çevrelerindeki çocuklar karşılaşırlar. Buraya ne kadar çok sık gelirsek, bu bölgede ne kadar temiz içme suyu olursa bu tarz hastalıklarda o kadar azalacaktır" diye konuştu.

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