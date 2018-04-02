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Evde sağlık hizmeti alanlara ilaç kolaylığı

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.04.2018 12:36 | Son Güncelleme

Samsun İl Sağlık Müdürü Yrd.

Evde sağlık hizmeti alanlara ilaç kolaylığı

Samsun İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Muhammet Ali Oruç, evde sağlık ekiplerine alacakları tabletlerle hastaların reçetelerini aile hekimlerine gitmelerine gerek kalmadan evde dijital ortamda hazırlanarak verilmesini sağlayacaklarını, bu şeklide hastaların ikinci kez işlem reçete yazımı için işlem yapmasına gerek kalmayacağını söyledi.
İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Muhammet Ali Oruç, müdürlüğe bağlı 19 sağlık tesisinin yöneticileriyle bir araya gelerek bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Hastanelerde yürütülen çalışmalar, sağlık hizmeti sunumunda dikkat edilmesi gereken konular ve evde sağlık hizmetlerinde yapılacak yeni düzenlemelerin görüşüldüğü toplantıda Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nin daha etkili kullanılması için yapılabilecek çalışmalar da değerlendirildi.
Yaptığı açılış konuşmasında hastane yöneticilerine, hastane personelleriyle, hastalar ve hasta yakınlarıyla daha çok bir araya gelmeleri, onları dinlemeleri ve hastanenin tüm bölümlerini daha çok ziyaret etmeleri gerektiğini söyleyen İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Muhammet Ali Oruç, bu ziyaretlerin hem sağlık çalışanlarıyla ekip ruhunu oluşturularak birlikte karar alınma sürecine katkı sağlayacağını hem de sorunların yerinde birinci ağızdan tespit edilerek daha hızlı ve etkin çözümler bulunmasını imkân sağlayacağını söyledi.
Amaçlarının insan odaklı bir bakış açısıyla hasta ve hasta yakınlarına en iyi hizmeti sunmak olduğunu belirten Sağlık Müdürü Oruç, bunu da ancak sağlık tesislerimizde görev yapan temizlik personelinden hekimine tüm çalışanlar ve yöneticileri ile ortak bir duygu ortaya koyarak başarabileceklerini vurguladı.

“Evde sağlık hizmetlerinin araç ve ekipman eksiklikleri ivedilikle giderilecek”
Hastaneler olarak sadece hastane ortamında hizmet sunmadıklarını, hastane bünyesinde kurulan ekiplerle verdikleri evde sağlık hizmetinin de kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen Oruç, ilk etapta hastanelerden gelen talepleri değerlendirerek araç ve ekipman eksikliklerini ivedilikle giderileceğini, evde sağlık ekiplerine alacakları tabletlerle hastaların reçetelerini aile hekimlerine gitmelerine gerek kalmadan evde dijital ortamda hazırlanarak verilmesini sağlayacaklarını, bu şeklide hastaların ikinci kez işlem reçete yazımı için işlem yapmasına gerek kalmayacağını ifade etti.

MHRS’den son 3 yılda 5,5 milyon randevu alındı
Merkezi Hekim Randevu Sisteminden daha çok hastanın faydalanması için il bazında bir çalışma başlattıklarını söyleyen Sağlık Müdürü Oruç, MHRS’ye önem vermeleri gerektiğini, son 3 yılda yapılan 15 milyon muayenenin 5,5 milyonun da hastaların MHRS üzerinden hastaneye gelmeden randevu aldığını, amaçlarının bu hat üzerinden alınan randevuları daha da artırarak, her geçen gün artan hasta başvurularını hasta odaklı bir yaklaşımla karşılamak olduğunu belirtti.
Hastane yönetimleri tarafından iletilen gündem maddelerinin de değerlendirildiği toplantıya Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Kılınç, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Selami Arslan, Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Erol Öztürk, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Yusuf Güney de hazır bulundu.

Evde sağlık hizmeti alanlara ilaç kolaylığı

Evde sağlık hizmeti alanlara ilaç kolaylığı

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