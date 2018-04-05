Evde sağlık hizmetlerinde çalışan personele eğitim

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Evde Sağlık Hizmetlerinde görev yapan sağlık personellerine yönelik Atatürk Devlet Hastanesi Konferans salonunda eğitim verildi.

Düzenlenen eğitimde Evde Sağlık Hizmetleri Koordinatörü Dr. Gülfem Türk tarafından Evde Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği, Plastik Cerrahi Uzmanı Dr. Sinan Kaya tarafından Yara Bakımı, Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Hüseyin Bayrak tarafından Stoma Bakımı, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. F. Özge Aygün Kaş tarafından Bulaşıcı Hastalıklar-El Hijyeni, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Gencer tarafından Kronik Solunum Yolu ve Göğüs Hastalıkları, Sosyal Çalışmacı Yeşim Pulat tarafından Beyaz Kod, Hasta ve Çalışan Güvenliği, Kalite Yönetim Birimi Sorumlusu Mücella Yıldırım tarafından Hasta Güvenliği ve Hasta Hakları Birim Sorumlusu Nilgün Güzel tarafından Hasta Mahremiyeti konulu eğitimler verildi.

Yaklaşık üç saat süren eğitimler sonunda eğitimcilere ve katılımcılara bir teşekkür konuşması yapan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ertuğrul Güner tarafından eğitimcilere törenle teşekkür belgesi verdi.