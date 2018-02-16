Evde sağlık modeli sağlık masraflarını düşürüyor!

Bireylerin ihtiyacı olan tüm tıbbi ve tedavi edici hizmetlerin, kişilerin yaşam alanlarında, profesyonel sağlık ekiplerince uygulanmasını sağlayan evde sağlık hizmeti, son yıllarda hızla yaygınlaşmaya başladı. Özellikle ileri dönem kanser hastaları, ameliyat sonrası ve yoğun bakım tedavileri görenlerin hastane bağımlılığını ortadan kaldıran uygulama doktor takibi, hemşirelik hizmetleri, röntgen, tıbbi cihaz ve laboratuar gibi tedavi için gereken tüm ihtiyaçları evde sağmayı mümkün hale getiriyor. Bu avantajlar sayesinde her geçen gün büyüyen evde bakım hizmetleri, kısa zamanda on binlerce kişinin tercih ettiği bir model oldu. İstanbul’da Medical Center tarafından verilen evde bakım hizmetinden yararlananların sayısı ise 80 bine ulaştı. Son dönemlere bakıldığında da ayda 2.400, yılda 28.800 kişinin tercihi evde bakım ve sağlık hizmeti oldu.

Masrafları düşürüyor, hastanede yatma süresini kısaltıyor



Evde sağlık hizmetleri alanına profesyonel bir deneyim getiren ve 200’den fazla alanında uzman sağlık ekibiyle hizmet veren Medical Center Genel Müdürü Dr. Tayyar Vardar, uygulamanın son 5 yılda hastanelerde yatma süresini yüzde 55’lere, sağlık masraflarını ise yüzde 70’lere kadar düşürdüğünü belirtiyor. Evde sağlık uygulamasının sunduğu faydaları anlatan Dr. Vardar,“ Hastalara evde sunulan sağlık ve bakım hizmeti her şeyden önce kişilerin ihtiyacı olduğu gereksinimleri kendi yaşam alanlarında almasını sağlar. Kişiye bu şekilde özel bir bakım alanı oluşturulur ve kaliteli bir hizmetle hastanın iyileşmesi hızlanır. Yaşam kalitesini yükseltir. Enfeksiyon riskini de hastanelere göre önemli ölçüde düşürür. Aynı zamanda kendi evinde sevdikleri ve yakınlarının arasında olması hastaya psikolojik bir destek sağlar. Bunun yanı sıra ulaşım ve hastanelerde günlük yatma masraflarına göre maliyetleri oldukça düşürür. Bu gibi faydalar nedeniyle evde bakım hizmetini alanların sayısı artmaya başladı ve oldukça yaygınlaşmaya başlayan bir hizmet oldu.” açıklamasında bulundu.