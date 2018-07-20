HABER

Evinde kalça büyütme operasyonu yaptığı hastası ölünce kaçan sosyete doktoru gözaltına alındı

20.07.2018 05:33 | Son Güncelleme

Brezilya'da evinde bir kadına kalça büyütme iğneleri yapan "Dr. Bumbum" (Popo) lakaplı sosyete doktoru Denis Furtado, hastası ölünce kayıplara karışmıştı. Doktor, Perşembe günü gözaltına alındı.

Evinde kalça büyütme operasyonu yaptığı hastası ölünce kaçan sosyete doktoru gözaltına alındı

Brezilya'da evindekalça büyütme iğneleri yaptığı kadının ölümünden sonra kaçan "Dr. Bumbum" (Popo) lakaplı sosyete doktoru Denis Furtado dört gün sonra yakalanıp gözaltına alındı.

Polis, doktorun gizli bir tanığın tüyosuyla Rio de Janeiro'da yakalandığını duyurdu.

Doktorun Cumartesi akşamı kalçasının büyütülmesi için enjeksiyon yaptığı iki çocuk annesi 46 yaşındaki Lilian Calixto fenalaşmış, kaldırığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Operasyon için 2 bin kilometre uzaklıktaki Cuiaba kentinden Rio de Janeiro'ya gelen kadına bu tür operasyonlarda olduğu gibi akrilik cam dolgusu enjekte edildiği tahmin ediliyor. Kadının ölümüyle doktor da kayıplara karışmıştı.

Doktor Furtado cinayetle suçlanıyor. Doktorun gözaltına alınan annesi de suç ortaklığı yapmakla suçlanıyor, ayrıca operasyon sırasında doktora yardım ettiği iddiasıyla kız arkadaşının da gözaltında olduğu bildirildi.

Furtado'nun avukatı Çarşamba günkü açıklamasında müvekkilinin masum olduğunu söyledi.

'Operasyonu sevgilisiyle birlikte yaptı'

Instagram'da yaklaşık 650 bin takipçisi olan 45 yaşındaki Furtado, sık sık Brezilya televizyonlarına çıkıyor.

Furtado, Perşembe günü gözaltına alındıktan sonra sosyal medya hesabında paylaştığı videoda Calixto'nun ölümünün 'ölümcül bir kaza' olduğunu, daha önce buna benzer 9 bin ameliyat yaptığını ve bu operasyonların Brezilya'da yasal olduğunu söyledi.

Rio de Janeiro Tabibler Odası, Calixto'nun ölümü üzerine soruşturma başlatırken Brezilya Plastik Cerrahi Derneği Başkanı Niveo Steffen, uzmanlık alanı olmamasına rağmen sektörde pek çok kişinin faaliyet göstermeye başladığına dikkat çekerek "Evde plastik cerrahi yapamazsınız" dedi.

Steffen, "Birçok kişi, insanlara etik olmayan şekilde hayal satıyor. Zayıf insanlar, koşulların uygun olup olmadığını sorgulamadan düşük fiyatların cazibesine kapılıyor" diye konuştu.

PARTNERDikkat! Güncelleme geldi, artık bunları da göreceğizDikkat! Güncelleme geldi, artık bunları da göreceğiz
Beyazlayan saçlarıyla barışan kadınlar anlatıyor: Genç görünme baskısına direniyoruzBeyazlayan saçlarıyla barışan kadınlar anlatıyor: Genç görünme baskısına direniyoruz
100 yaşındaki Eileen'in uzun yaşam sırrı: Bira ve kremalı bisküvi100 yaşındaki Eileen'in uzun yaşam sırrı: Bira ve kremalı bisküvi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Saçları go-kartın lastiğine dolanan kadının kafa derisi yüzüldü

Saçları go-kartın lastiğine dolanan kadının kafa derisi yüzüldü

Emekliye 3’lü fırsat

Emekliye 3’lü fırsat

Ece Erken "Adnan Oktar'ı tanımam" demişti! Olay görüntü ortaya çıktı

Ece Erken "Adnan Oktar'ı tanımam" demişti! Olay görüntü ortaya çıktı

Milyonlarca cep telefonu kullanıcısına için kötü haber! Her an ücretli olabilir

Milyonlarca cep telefonu kullanıcısına için kötü haber! Her an ücretli olabilir

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan'dan flaş imza açıklaması

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan'dan flaş imza açıklaması

Dövme bağımlısı adam cinsel organını ameliyatla aldırdı! Nedeni ise çok ilginç

Dövme bağımlısı adam cinsel organını ameliyatla aldırdı! Nedeni ise çok ilginç

İlginizi Çekebilir

Kalp rahatsızlığı belirtileri nelerdir?

Kalp rahatsızlığı belirtileri nelerdir?

Sivrisineklerden kurtulmak mümkün mü? Her gece böyle kan emiyorlar

Sivrisineklerden kurtulmak mümkün mü? Her gece böyle kan emiyorlar

Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Bir aylıkken kalp ameliyatı oldu! 30 dakika dondurup Defne bebeği hayata döndürdüler

Bir aylıkken kalp ameliyatı oldu! 30 dakika dondurup Defne bebeği hayata döndürdüler

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın büyük şok yaşadı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın büyük şok yaşadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Benlerinizi yakın takibe alın!

Benlerinizi yakın takibe alın!

Aşırı sıcaklar sağlığınızı tehdit etmesin!

Aşırı sıcaklar sağlığınızı tehdit etmesin!

Sıcak hava sağlığınız için tehdit unsuru olmasın!

Sıcak hava sağlığınız için tehdit unsuru olmasın!

Göz sağlığı için ne yemeli?

Göz sağlığı için ne yemeli?

Tiroid ultrasonu nedir? Tiroid ultrasonu neden istenir?

Tiroid ultrasonu nedir? Tiroid ultrasonu neden istenir?

Gen testi ile hastalık eşiğinizi öğrenin! Meğer uzun yaşamanın sırrı bunda gizliymiş!

Gen testi ile hastalık eşiğinizi öğrenin! Meğer uzun yaşamanın sırrı bunda gizliymiş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.