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Evlenecek çiftlere talasemi kan testi uyarısı

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.03.2018 13:44 | Son Güncelleme

Şırnak Talasemi Derneği (ŞITADER) tarafından Silopi’de düzenlenen bilgilendirme seminerinde evlilik öncesi talasemi kan testinin önemine vurgu yapıldı.Şırnak Talasemi Derneğince (ŞITADER) Silopi Meslek Yüksekokulunda düzenlenen seminere Silopi ilçe Sağlık Müdürü Ali Afşar, Meslek Yüksekokulu Müdürü Hasan Osmanoğlu, ŞITADER Başkanı Nurullah Bartan, okulun idari personelleri ve öğrenciler katıldı.Ülkedeki talasemi hastalarının illere göre istatistik bilgilerinin paylaşıldığı programda konuşan ilçe Sağlık Müdürü Ali Afşar, halk sağlığı için en önemli şeyin bir hastalığın ortaya çıkmadan önlemesi olduğunu ifade ederek, “Bizim bütün çabamız bu yöndedir.

Evlenecek çiftlere talasemi kan testi uyarısı

Şırnak Talasemi Derneği (ŞITADER) tarafından Silopi’de düzenlenen bilgilendirme seminerinde evlilik öncesi talasemi kan testinin önemine vurgu yapıldı.
Şırnak Talasemi Derneğince (ŞITADER) Silopi Meslek Yüksekokulunda düzenlenen seminere Silopi ilçe Sağlık Müdürü Ali Afşar, Meslek Yüksekokulu Müdürü Hasan Osmanoğlu, ŞITADER Başkanı Nurullah Bartan, okulun idari personelleri ve öğrenciler katıldı.
Ülkedeki talasemi hastalarının illere göre istatistik bilgilerinin paylaşıldığı programda konuşan ilçe Sağlık Müdürü Ali Afşar, halk sağlığı için en önemli şeyin bir hastalığın ortaya çıkmadan önlemesi olduğunu ifade ederek, “Bizim bütün çabamız bu yöndedir. Bir talasemi hastasının tedavisinin maliyeti çok yüksek boyutlara ulaşabilmektedir. Aile için hem psikolojik hem ekonomik boyutu ortada. Bu raddeye gelmeden önce toparlayabiliriz. Bunun için evlilik öncesi danışmanlık hizmeti veriyoruz. Yapmanız gereken tek şey aile sağlık merkezine, devlet hastanesine giderek kan vermek. Bununla çoğu şeyi önceden önleyebiliriz” diye konuştu.

“Evlenmeden önce mutlaka talasemi kan testini yaptırın”
ŞITADER Başkanı Nurullah Bartan evlilik çağına gelenlerin daha bilinçli olmalarını ve bu hastalığa karşı duyarlı olmaları amacıyla böyle bir seminer düzenlediklerini aktararak, şunları kaydetti:
“Talasemi önlenebilir bir kan hastalığıdır. Evlenmeden önce mutlaka talasemi kan testinin yaptırılmasını öneriyoruz. Şırnak ve ilçelerindeki bütün sağlık ocaklarında talasemi kan testi yapılmaktadır.”

Evlenecek çiftlere talasemi kan testi uyarısı

Evlenecek çiftlere talasemi kan testi uyarısı

Evlenecek çiftlere talasemi kan testi uyarısı

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